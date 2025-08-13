Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στην Αθήνα και ξεκινάει ατομικές προπονήσεις

Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στην Αθήνα την Κυριακή 17 Αυγούστου, καθώς ολοκληρώνει τον κύκλο των ειδικών θεραπειών που ακολουθούσε στη Γερμανία, στο πλαίσιο της αποθεραπείας του από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο τέλος της περσινής σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος υπέστη κάταγμα περόνης στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έκανε την πρώτη του επιστροφή στη δράση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Παρ’ όλα αυτά, δεν αγωνίστηκε στους τελικούς, ενώ έμεινε και εκτός Eurobasket, κατόπιν συνεννόησης με τους γιατρούς της Γαλλικής Ομοσπονδίας και των «πράσινων».

Η offseason του ήταν γεμάτη εντατικές προπονήσεις και θεραπείες, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και την επιστροφή του σε πλήρεις ρυθμούς. Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Λεσόρ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, πριν ενσωματωθεί σταδιακά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» και το τεχνικό επιτελείο υπό τον Εργκίν Αταμάν δεν προτίθενται να πιέσουν τον παίκτη, καθώς στόχος είναι να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος και απαλλαγμένος από ενοχλήσεις, ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.