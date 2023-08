Ο Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ο Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Αυγούστου στην Ελλάδα και στην πρώτη του δήλωση τόνισε: “Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ! Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι… τρελό, όπως πάντα”.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Εργκίν Αταμάν και τον Πολωνό σέντερ, ενώ την Κυριακή (27/8) θα έρθουν στην Ελλάδα οι Τζέριαν Γκραντ και Λούκα Βιλντόσα και το πρωί της Δευτέρας (28/8) ο Κάιλ Γκάι.

