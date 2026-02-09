Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ που «ακολούθησε» τον Τερίμ στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και το «άστρο» του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη και τόνωσε το πληγωμένο του -τη φετινή σεζόν- γόητρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εκμεταλλεύτηκε το γρήγορο γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα και έφυγε με ένα σημαντικό “τρίποντο” απ’ το Φάληρο, επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού.

Πέρα από τη βαθμολογική αλλά και ψυχολογική “ένεση” που πήρε, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να “σπάσει” και το αήττητο που έτρεχε ο Ολυμπιακός στο “Καραϊσκάκης”.

Συγκεκριμένα, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν να χάσουν από τις 10 Μαρτίου του 2024 (ανήμερα των 99ων γενεθλίων τους) στο “Καραϊσκάκης” σε επίπεδο Super League. Ποιος τους είχε κερδίσει τότε; Ο Παναθηναϊκός! Με σκορ 1-3 και πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη και προπονητή τον Φατίχ Τερίμ.

Έκτοτε, ακολούθησαν σχεδόν 2 χρόνια (23 μήνες) και 29 παιχνίδια πρωταθλήματος, με απολογισμό 24 νίκες και 4 ισοπαλίες. Το σερί αυτό έλαβε τέλος με το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος δείχνει να αφήνει… πίσω του το προβληματικό ξεκίνημα που είχε στη σεζόν και να γίνεται καταλυτικός, στους τελευταίους αγώνες του Παναθηναϊκού.

Από την… αφάνεια και τα ελάχιστα λεπτά συμμετοχής, ο 24χρονος Αργεντινός έχει καταφέρει να μπει στην “πρώτη γραμμή” την τελευταία περίοδο. Τέσσερα γκολ μετράει ο πρώην παίκτης της Ατλέτικο Πλατένσε από την έναρξη του 2026, με τον Ράφα Μπενίτεθ να του βγάζει το πραγματικό του χαρακτήρα. Μάλιστα, τα τρία από αυτά, έχουν μπει στους 4 τελευταίους αγώνες που έχει συμμετάσχει, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ταμπόρδα άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία που του δίνεται, σκοράρει, χαμογελάει και κάνει την πράσινη εξέδρα να πανηγυρίζει ξανά.