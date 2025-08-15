Παναθηναϊκός: Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς φεύγει για Ντουμπάι και υπογράφει στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πλέον “τρέχει” τα μετεγγραφικά του ζητήματα, μεταξύ των οποίων και την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Η μεγάλη πρόταση της Σαμπάμπ Αλ Αχλί στον Παναθηναϊκό για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, έχει γίνει αποδεκτή από τους “πράσινους” και ο Κροάτης μέσος θα ταξιδέψει αύριο Σάββατο 16 Αυγούστου για το Ντουμπάι, ώστε να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ομάδα των ΗΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός θα λάβει ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μαξίμοβιτς, τον οποίο και απέκτησε πέρυσι ως ελεύθερο από τη Χετάφε, σε μία εξαιρετική… απόδοση για τους “πράσινους” μέσα σε λίγους μήνες. Την ίδια ώρα όμως, οι “πράσινοι” πρέπει να σπεύσουν για να καλύψουν το κενό του, αφού ήταν ένας ποδοσφαιριστής που υπολογιζόταν στα βασικά πλάνα του Ρούι Βιτόρια.