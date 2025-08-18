Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Ο Νταβίντε Καλάμπρια φόρεσε τη φανέλα με το «τριφύλλι» και έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα

Ήταν το νέο πρόσωπο στην προπόνηση των "πρασίνων"
Ο Νταβίντε Καλάμπρια (ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νταβίντε Καλάμπρια (ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε ρυθμούς Νταβίντε Καλάμπρια κινείται τα τελευταία 24ωρα ο Παναθηναϊκός. Ο Ιταλός μπακ ήρθε στην Αθήνα, ανακοινώθηκε από το “τριφύλλι” και το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025) συμμετείχε στην προετοιμασία των “πρασίνων” για το πρώτο ματς με την Σαμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια φόρεσε τη φανέλα με το “τριφύλλι”, δούλεψε πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες, έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αναμένεται να βρεθεί στη λίστα που θα δηλωθεί από τον Παναθηναϊκό στην UEFA, με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ενόψει της διπλής “κόντρας” με τη Σαμσουνσπόρ.

Στα υπόλοιπα νέα του Παναθηναϊκού, ατομικό έκανε ο Τζούρισιτς λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες, ενώ, θεραπεία έκανε ο Γέντβαϊ.

