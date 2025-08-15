Παναθηναϊκός: Ο Νταβίντε Καλάμπρια φθάνει Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και αύριο το βράδυ (16/08/25) αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση για να καλύψει το κενό του Βαγιαννίδη με τον επί χρόνια δεξιό μπακ της Μίλαν και ο Νταβίντε Καλάμπρια θα βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής πρόκειται να “πατήσει” Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου στις 23:00 και την επόμενη ημέρα, εκτιμάται ότι θα μπορεί να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.