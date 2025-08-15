Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Νταβίντε Καλάμπρια φθάνει Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου

Έρχεται για να "σφραγίσει" τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό ο Ιταλός μπακ
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν / AP Photo/Luca Bruno

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και αύριο το βράδυ (16/08/25) αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση για να καλύψει το κενό του Βαγιαννίδη με τον επί χρόνια δεξιό μπακ της Μίλαν και ο Νταβίντε Καλάμπρια θα βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής πρόκειται να “πατήσει” Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου στις 23:00 και την επόμενη ημέρα, εκτιμάται ότι θα μπορεί να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo