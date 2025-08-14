Παναθηναϊκός: O Nταβίντε Καλάμπρια κοντά σε συμφωνία με το «τριφύλλι» σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγταφή του Ντάβιντε Καλάμπρια, με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν να φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει τα πράσινα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος δεξιός μπακ έχει δώσει το αρχικό «πράσινο φως» στον Παναθηναϊκό, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία. Όπως σημειώνει, ο Καλάμπρια αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε πριν λίγες εβδομάδες τη σύντομη θητεία του στην Μπολόνια, ενώ είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Μίλαν, της οποίας υπήρξε και αρχηγός. Με την εμπειρία του και το πλούσιο βιογραφικό του στη Serie A, θεωρείται μεταγραφή πρώτης γραμμής για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τριετές συμβόλαιο.