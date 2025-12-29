Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι δεν θέλει να επιστρέψει στην Πολωνία, αλλά ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα

Ο Πολωνός επιθετικός φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Βίτζεβ Λοτζ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ιανουάριος του 2026 αναμένεται να είναι ο πιο “καυτός” μήνας του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους πράσινους να ετοιμάζονται για μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες να δουλεύει τόσο στον τομέα των μεταγραφών όσο και σ’ αυτόν των αποχωρήσεων, με τα ονόματα των Τετέ και Σφιντέρσκι να παίζουν συνεχώς στα ξένα ρεπορτάζ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσουν από την ομάδα. Όσον αφορά τον Πολωνό επιθετικό, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Βίτζεβ Λοτζ, αλλά δεν είναι επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή η επιστροφή του στην Πολωνία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόνταρτσικ, ο Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό αλλά δεν εξετάζει επιλογή από την πατρίδα του.

Ο Πολωνός σέντερ φορ αναμένεται να υποχωρήσει στις επιλογές του Μπενίτεθ, με την επιστροφή του Ντέσερς από το Copa Africa και την παρουσία του Ανδρέα Τετέι.

