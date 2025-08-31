Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς φεύγει μετά το παιχνίδι με τη Σέλτικ, σύμφωνα με τους Σκωτσέζους

Άμεσες εξελίξεις αναμένονται για τον επιθετικό που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει με τη Ρέιντζερς
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει με τη Ρέιντζερς / Action Images via Reuters/Lee Smith

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει καταλήξει στον Σίριλ Ντέσερς για την ενίσχυσή του στη θέση του επιθετικού και στη Σκωτία υποστηρίζουν ότι ο Νιγηριανός επιθετικός θα φύγει για την Ελλάδα μετά το παιχνίδι της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ.

Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας ανάμεσα σε Ρέιντζερς – Σέλτικ, αλλά στο περιθώριο του αγώνα, οι άνθρωποι της ομάδας της Γλασκώβης ενημέρωσαν τα ΜΜΕ ότι ο 30χρονος στράικερ που θέλει ο Παναθηναϊκός, θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την ομάδα και στη συνέχεια θα αποχωρήσει.

Οι “πράσινοι” αναμένεται έτσι να έχουν άμεσα εξελίξεις σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ντέσερς, ο οποίος και είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, που πήρε μετεγγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

