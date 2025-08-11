Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ

Τη μετατροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από επταμελές, σε οκταμελές και την είσοδο του Τάκη Φύσσα -και- στο συμβούλιο της ομάδας αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γ’ αντιπροέδρου, επικύρωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ποδοσφαιρικού “τριφυλλιού”, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (08.08.2025).

Στο διοικητικό σχήμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου (που κατέχει και τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου), υπήρχαν δύο αντιπρόεδροι:

Ο Α’ αντιπρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης και η Β’ αντιπρόεδρος κυρία Αθηνά Μπαλωμένου. Τα υπόλοιπα μέλη ήταν ο Σπύρος Βλάχος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, η κυρία Άννα Λουμίδη κι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, ως εκπρόσωπος του Α.Ο. στο διοικητικό σχήμα της ΠΑΕ, που προβλέπεται απ’ το καταστατικό.

Πλέον το ΔΣ έγινε οκταμελές με την προσθήκη του Τάκη Φύσσα, ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.

Ο Τάκης Φύσσας διατηρεί και το ρόλο που είχε ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβης του συλλόγου, όπως υπογραμμίζει και η ανακοίνωση των «πράσινων».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League”.