Παναθηναϊκός: Ο Τετέ έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό

Ο Βραζιλιάνος δεν προπονήθηκε πριν το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ο Τετέ
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τετέ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Κηφισιά (14/09/25, 18:00, Newsit.gr), με τον Ρουί Βιτόρια να βλέπει τον Τετέ να κάνει ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά».

«Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τετέ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό».

