Παναθηναϊκός: Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο που γράφει το όνομά του

Βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο Instagram
Ο Τετέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Τετέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Το όνομα του Τετέ ακούγεται έντονα στη Βραζιλία αυτή την περίοδο, λόγω του ενδιαφέροντος που δείχνει η Γκρέμιο -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της χώρας- για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκου.

Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε πριν από λίγες ώρες κάθε επαφή για τον Τετέ, ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως δείχνει τις προθέσεις του, σχετικά με το μέλλον του.

Ο Τετέ φωτογραφήθηκε να κρατά φανέλα της Γκρέμιο, η οποία μάλιστα είχε και το όνομά του πάνω, με τον αριθμό 14, την ώρα που και ο ίδιος φοράει μια φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας.

tete gremio

Την συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram, ο οποίος είναι από βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ.

