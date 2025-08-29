Παναθηναϊκός: Ο Τιν Γεντβάι επέστρεψε στις προπονήσεις

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία για το πρώτο του παιχνίδι στη Super League και ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Τιν Γεντβάι να επιστρέφει στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης στο Κορωπί.

Ο Τιν Γεντβάι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον τον έχει αφήσει πίσω του και έβγαλε χωρίς προβλήματα την προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τoν Λεβαδειακό στη Super League.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Σαμσούνσπορ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, εξάσκηση στα τελειώματα και παιχνίδι. Στο πρόγραμμα της ομάδας μπήκε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του».