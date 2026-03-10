Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Τσιριβέγια έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ενόψει του αγώνα με τη Μπέτις

Ο Ισπανός έχει πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι του Europa League
Ο Τσιριβέγια
Ο Τσιριβέγια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με την Ρεάλ Μπέτις (12/03/26, 19:45) για τη φάση των 16 του Europa League με τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια, που έχει λείψει πολύ από το ροτέισον του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου, να βγάζει μεγάλο μέρος της προπόνησης και να αυξάνει τις πιθανότητες να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπέτις.

Ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν να κάνουν οι Ντέσερς και Κώτσιρας, ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε θεραπεία.

Θυμίζουμε ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Κοντούρης και Σισοκό με την επιστροφή του Τσιριβέγια να κρίνεται απαραίτητη για την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
55
54
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo