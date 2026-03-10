Παναθηναϊκός: Ο Τσιριβέγια έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ενόψει του αγώνα με τη Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με την Ρεάλ Μπέτις (12/03/26, 19:45) για τη φάση των 16 του Europa League με τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια, που έχει λείψει πολύ από το ροτέισον του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου, να βγάζει μεγάλο μέρος της προπόνησης και να αυξάνει τις πιθανότητες να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπέτις.

Ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν να κάνουν οι Ντέσερς και Κώτσιρας, ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε θεραπεία.

Θυμίζουμε ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Κοντούρης και Σισοκό με την επιστροφή του Τσιριβέγια να κρίνεται απαραίτητη για την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης.