Παναθηναϊκός: Ο Χάρης Δούκας ανέβασε φωτογραφίες με τις πρώτες κερκίδες στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό

Ιστορική μέρα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Φωτογραφία drone από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
EUROKINISSI

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τις πρώτες κερκίδες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Η 22η Δεκεμβρίου του 2025 είναι, μάλιστα, μία ιστορική ημέρα για την οικογένεια του τριφυλλιού, καθώς τοποθετήθηκαν οι πρώτες κερκίδες.

Ο Χάρης Δούκας ανέβασε φωτογραφίες και ενημέρωσε ότι σήμερα θα μπουν 15.

“Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!“, έγραψε ο δήμαρχος της Αθήνας στην ανάρτησή του.

