Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ταξίδεψε με την αποστολή των πρασίνων

Ο Ισπανός αν είναι υγιής θα ταξιδέψει μόνος την Τετάρτη (18/02/26) για να συμμετέχει στο Allwyn Final 8
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18/02/26, 20:00) στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ταξίδεψε στο Ηράκλειο χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πιθανότατα θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού ανήμερα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει την ίωση από την οποία ταλαιπωρείται.

Σε περίπτωση που η κατάσταση του Ισπανού φόργουορντ δεν βελτιωθεί και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα παίξει στον ημιτελικό της διοργάνωσης, αν και εφόσον οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο του Δικεφάλου.

Στην αναχώρηση των πρασίνων ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα μέσα, μετά την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

