Παναθηναϊκός: Οι έντονες παρατηρήσεις του Αταμάν και η απουσία του Κέντρικ Ναν

Το πισωγύρισμα του Παναθηναϊκού στην Euroleague προκάλεσε τον εκνευρισμό του Τούρκου προπονητή
Παναθηναϊκός: Οι έντονες παρατηρήσεις του Αταμάν και η απουσία του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα εκτός προγράμματος από τη Βαλένθια στην έδρα του για την Euroleague και έπεσε από την κορυφή της κατάταξης.

Η επομένη μέρα από την ήττα από την ισπανική ομάδα ήταν δύσκολη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ανέλυσαν τα λάθη τους με το προπονητικό επιτελείο για δύο ώρες μέσω βίντεο, ενώ στη συνέχεια προπονήθηκαν σκληρά.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του, εκφράζοντας τα έντονα παράπονά του.

Να σημειωθεί ότι ο Κέντρικ Ναν απουσίασε από την προπόνηση λόγω στομαχικών διαταραχών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν ξανά οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Κανονικά προπονήθηκε ο Αλέξανδος Σαμοντούροβ, που ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε.

Την Κυριακή (7/12, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) o Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

