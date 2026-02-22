Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγούδησαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-79 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε για 22η φορά τη διοργάνωση. Οι γονείς του Χολμς τραγούδησαν για τη νίκη των πρασίνων.

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς από την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στη χρονιά έχουν μία παράδοση να τραγουδούν το κλασικό πια «We won, we won, Panathinaikos» και αυτή τη φορά το προσάρμοσαν και για το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησαν οι πράσινοι.

Με τον ίδιο τρόπο πανηγύρισαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τη νίκη, αποδεικνύοντας ότι οι γονείς του Αμερικανού έχουν μεγάλη απήχηση με το ιδιαίτερο στιλ που πανηγυρίζουν τις νίκες του «τριφυλλιού».