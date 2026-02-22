Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγούδησαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Προσάρμοσαν το κλασικό τους τραγούδι οι γονείς του Αμερικανού σέντερ
Ο Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-79 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε για 22η φορά τη διοργάνωση. Οι γονείς του Χολμς τραγούδησαν για τη νίκη των πρασίνων.

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς από την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στη χρονιά έχουν μία παράδοση να τραγουδούν το κλασικό πια «We won, we won, Panathinaikos» και αυτή τη φορά το προσάρμοσαν και για το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησαν οι πράσινοι.

Με τον ίδιο τρόπο πανηγύρισαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τη νίκη, αποδεικνύοντας ότι οι γονείς του Αμερικανού έχουν μεγάλη απήχηση με το ιδιαίτερο στιλ που πανηγυρίζουν τις νίκες του «τριφυλλιού».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
98
70
54
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo