Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγούδησαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-79 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε για 22η φορά τη διοργάνωση. Οι γονείς του Χολμς τραγούδησαν για τη νίκη των πρασίνων.
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς από την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στη χρονιά έχουν μία παράδοση να τραγουδούν το κλασικό πια «We won, we won, Panathinaikos» και αυτή τη φορά το προσάρμοσαν και για το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησαν οι πράσινοι.
We won, The Cup, Panathinaikos! We won, The Greek Cup, Panathinaikos! YESSSSSS!!!! @Paobcgr @Rich_Holmes22 pic.twitter.com/CAC8ChoJvS— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) February 21, 2026
Με τον ίδιο τρόπο πανηγύρισαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τη νίκη, αποδεικνύοντας ότι οι γονείς του Αμερικανού έχουν μεγάλη απήχηση με το ιδιαίτερο στιλ που πανηγυρίζουν τις νίκες του «τριφυλλιού».