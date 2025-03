Παναθηναϊκός: Οι Βραζιλιάνοι στέλνουν τον Αράο στη Σάντος

Ο Γουίλιαν Αράο φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Σάντος το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα br.bolavip αναφέρει ότι η Σάντος συμφώνησε με 32χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό μέσο του Παναθηναϊκού, το συμβόλαιο του οποίου με τους πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν ο Αράο μετράει με τον Παναθηναϊκό 36 συμμετοχές, ενώ συνολικά με το «τριφύλλι» έχει 84 ματς από το καλοκαίρι του 2023 και έπειτα, όταν και μεταγράφηκε στην ομάδα από τη Φενέρμπαχτε αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

O Santos está próximo de acertar a contratação do volante Willian Arão na janela de transferências do meio do ano.



Vagner Frederico

Divulgação pic.twitter.com/fn7HOEaCDC