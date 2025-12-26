Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με γρίπη Α, προς αναβολή το ματς με Μαρούσι

Νοσοκομείο θυμίζει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, αφού οκτώ παίκτες και τρία μέλη του σταφ των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α.

Όλα αυτά οδηγούν ασφαλώς στην επικείμενη αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο το Μαρούσι το Σάββατο (27.12.2025), κάτι που το “τριφύλλι” ζήτησε να γίνει. Φυσικά, καθημερινά θα παρακολουθείται η κατάσταση των παικτών, με ορισμένους να έχουν μάλιστα και έντονα συμπτώματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε μία εβδομάδα (02.01.2026, 21:15, newsit.gr) υπάρχει για τον Παναθηναϊκό το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague.