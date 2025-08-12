Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί έναντι 5,2 εκατομμυρίων ευρώ

Παίκτης της Σαμπάμπ Αλ Αχλί πρέπει να θεωρείται ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, καθώς ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Μέσης Ανατολής έναντι 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως τονίζει η Live Sport, η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Σαμπάμπ θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (15/8), αμέσως μετά τη ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Το ενδιαφέρον για τον Σέρβο ήταν έντονο το τελευταίο διάστημα, με ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Τελικά, η Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέθεσε την πιο ελκυστική πρόταση τόσο προς τον Παναθηναϊκό όσο και προς τον ποδοσφαιριστή, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το ναι και από τις δυο πλευρές. Ο διεθνής Σέρβος μέσος είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος από τη Χετάφε το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο μετά από ένα χρόνο στη χώρα μας, ο «Μάξι» ετοιμάζει βαλίτσες για το Ντουμπάι.

Το συμβόλαιό του στον σύλλογο θα φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, με τον ίδιο να παίρνει συνολικά 7,5 μέχρι το καλοκαίρι του 2028!