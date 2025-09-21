Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί μίλησε τελευταίος

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αγκαλιά με την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, ωστόσο ο Ελ Κααμπί είχε διαφορετική άποψη, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στον Ολυμπιακό με γκολ στο 92′.

Η καρδιά του πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακού, μίλησε και πάλι στο φινάλε, αυτή τη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στη Λεωφόρο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να δίνει και πάλι τη λύση στους Πειραιώτες, “παγώνοντας” τους πράσινους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε παράπονα από τις αποφάσεις του διαιτητή στο πρώτο ημίχρονο, παρέμεινε αήττητος στη Super League μετά από τέσσερις αγωνιστικές και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν χαμογέλασε ούτε στο τρίτο φετινό παιχνίδι του στη Super League, έχοντας μόλις 2 βαθμούς σε 3 αγώνες.

Οι πράσινοι παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι, κοίταξαν στα μάτια τον Ολυμπιακό και λίγο έλειψε να πανηγυρίσουν μία μεγάλη νίκη. Οι αλλαγές του (Ποντένσε, Ταρέμι, Τσικίνιο) Μεντιλίμπαρ έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών, οι οποίοι πίεσαν για την ισοφάριση και δικαιώθηκαν στο φινάλε.

Το τεράστιο τρίποντο στο “τριφύλλι” πήγε να δώσει ο Σίριλ Ντέσερς με υπέροχο τελείωμα στο 48′ μετά από ασίστ του Τάσου Μπακασέτα. Ωστόσο, ο Ελ Κααμπί χάλασε το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πράσινο πάγκο.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα του Παναιτωλικού (28/09, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο “Γ. Καραϊσκάκης” τον Λεβαδειακό (27/09, 18:00).

Τα γκολ του αγώνα και τα highlights

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε λίγο μεγαλύτερη επιθετικότητα στην εκκίνηση του ματς και στο 12’ από γύρισμα του Ντέσερς προς την περιοχή ο Ορτέγα πρόλαβε την τελευταία στιγμή κι έδιωξε την μπάλα προ του Τετέ που είχε πάρει θέση μέσα στην περιοχή των Πειραιωτών.

Στο 35’ ο Καμπελά διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε πτώση του μέσα στην περιοχή ενώ προσπάθησε να περάσει τον Τετέ, με τον διαιτητή Ντενίζ Αϊτεκίν να του δείχνει κίτρινη κάρτα για «θέατρο».

Ένα λεπτό μετά (36’) ο Ντραγκόφσκι πήγε να κάνει μεγάλο σφάλμα υπό την πίεση του Ελ Κααμπί, αλλά την τελευταία στιγμή έκανε μία… ντρίμπλα κι εν συνεχεία πέταξε την μπάλα κόρνερ, ενώ στο 43’ από γέμισμα του Ντραγκόφσκι και κεφαλιά του Τετέ, ο Ντέσερς πάτησε στην περιοχή αλλά από πολύ πλάγια θέση σούταρε άουτ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Νασιμέντο σούταρε έξω απ’ την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε αρκετά άουτ απ’ το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο σκορ πολύ γρήγορα. Στο 48’ από λάθος εναλλαγή του παιχνιδιού απ’ τον Ρέτσου, ο Τετέ έκλεψε ψηλά την μπάλα, την έδωσε με τη μία στον Μπακασέτα κι αυτός έπαιξε κάθετα προς τον Ντέσερς, ο οποίος «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε για το 1-0 των «πράσινων».

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 58’ άγγιξε το γκολ, όταν από ασίστ του Ποντένσε ο Ελ Κααμπί έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Στο 60’ ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού μπήκε στην περιοχή και σούταρε με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει σε κόρνερ, ενώ στο 81’ το απευθείας φάουλ του Ρενάτο Σάντσες λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη, ο οποίος έκανε ένα πίσω βήμα κι απέκρουσε σε κόρνερ με υπερένταση.

Στο 90’ ο Τουμπά έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Ελ Κααμπί, ενώ δύο λεπτά ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τον Ολυμπιακό. Από άμεση πάσα του Ποντένσε στον Ταρέμι, εκείνος «έστρωσε» προς τον Ελ Κααμπί, που εκτέλεσε με τη μία για το 1-1 των «ερυθρόλευκων».

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Τετέ, Μπακασέτας (75’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Σιπιόνι (68’ Γιαζίτζι), Μουζακίτης (80’ Έσε), Καμπελά (80’ Ταρέμι), Νασιμέντο Στρεφέτσα (68’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.