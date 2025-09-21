Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 Τελικό: Ισοπαλία με γκολ στις καθυστερήσεις για τους Πειραιώτες

Η προαναγγελία του αγώνα από τη Super League



Τις δύο τελευταίες σεζόν οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε έξι αναμετρήσεις, τέσσερις για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία χρονικά παιχνίδια των δύο ομάδων, στην έδρα του για το Κύπελλο Ελλάδος (1-0) και στις δύο αναμετρήσεις για τα Playoffs, με 4-2 εντός και 1-0 εκτός.

Αυτές οι τρεις νίκες ήρθαν μετά από ένα σερί των Πρασίνων που ήταν αήττητοι σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Για το πρωτάθλημα ήταν συνολικά έξι αναμετρήσεις, με τρεις νίκες του Παναθηναϊκού και τρεις ισοπαλίες.

Η ισοπαλία είναι ο νικητής στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό όταν γηπεδούχοι είναι οι Πράσινοι. Τα παιχνίδια ανάμεσα τους μάλιστα δεν έχουν πολλά γκολ, με τα 11 από τα 72 να έχουν τελειώσει 0-0. Το δημοφιλέστερο σκορ είναι το 1-1, με 14 εμφανίσεις, ενώ μόλις τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός έχουν σημειώσει από τρία και πάνω γκολ σε ένα παιχνίδι.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Α’ Εθνική/Super League ήταν με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στις 14 Φεβρουαρίου 1960 και τελείωσε 0-0. Οι Πράσινοι δεν ηττήθηκαν στην έδρα τους στα επτά πρώτα ματς με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το καλύτερο τους σερί. Οι Ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους έχουν διατηρήσει το αήττητο σε εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για οκτώ διαδοχικά ματς, από τις 1 Νοεμβρίου 1980 έως και τις 6 Νοεμβρίου 1988 που ηττήθηκαν με 2-1. Σε αυτά τα οκτώ ματς υπήρξαν πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

72 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

30 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 71-73