Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Super League, αφού μετά το γκολ του Ντέσερς που άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο, ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και χάρισε το βαθμό στους Πειραιώτες.
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 Τελικό: Ισοπαλία με γκολ στις καθυστερήσεις για τους Πειραιώτες
Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί "χτύπησε" στο 90+2' και διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.
7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Μεγάλα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει μόνος του απέναντι από τον Νταγκόφσκι και να πλασάρει από διαγώνια θέση στην περιοχή, για το 1-1 του Ολυμπιακού στο ματς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο Ντραγκόφσκι άργησε να βγει στην περιοχή του, ο Τσικίνιο πρόλαβε την μπάλα και γύρισε προς τον Ελ Κααμπί, ο οποίος πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Τουμπά με σωτήριο τάκλιν απέτρεψε το γκολ του Ολυμπιακού
Κίτρινη κάρτα στον Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού για ένα φάουλ μακριά από την περιοχή
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Ντέσερς στη Λεωφόρο!
Έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Σάντσες από πολύ πλάγια θέση, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία στη γωνία του
Ταρεμί αντί Καμπελά και Έσε αντί Μουζακίτη τώρα στον Ολυμπιακό
Ο Σφιντέρσκι κατέβασε την μπάλα στην περιοχή και πέρασε τον Τζολάκη, αλλά από πολύ πλάγια θέση καθυστέρησε να πλασάρει και η ευκαιρία χάθηκε.
Ο Παναθηναϊκός έβαλε και τον Σφιντέρσκι στο ματς αντί του Ντέσερς
Νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Σάντσες στη θέση του Μπακασέτα
Έδειξε εξουθενωμένος ο Ιταλός μπακ που είχε και κάρτα
Αλλαγές και για τον Παναθηναϊκό με Κώτσιρα και Σιώπη στις θέσεις των Καλάμπρια και Τσέριν
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό, με Τσικίνιο και Γιαζίτσι αντί των Στρεφέτσα και Σιπιόνι
Κίτρινη κάρτα και στον Σιπιόνι για ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Μπακασέτα
Ο Ελ Κααμπί μπήκε και πάλι στην περιοχή και έκανε ωραίο τελείωμα, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει αυτή τη φορά με το ένα χέρι
Ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Ελ Κααμπί και αυτός "τσίμπησε" προ του Ντραγκόφσκι, αλλά η μπάλα κατέληξε οριακά άουτ
Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα για μία φάση στο χώρο του κέντρου
Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Από λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Μπακασέτας έκανε την κάθετη πάσα στον Ντέσερς και αυτός πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, για το 1-0 στο ντέρμπι
Το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός σε μαρκάρισμα πάνω στον Καμπελά στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα στον παίκτη των Πειραιωτών για θέατρο
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν πήραν πολλά ρίσκα στο πρώτο ημίχρονο και το 0-0 έμεινε εύκολα στο 45λεπτο, με τους "πράσινους" να έχουν την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά να "απειλούν" μόνο με ένα άστοχο σουτ του Ντέσερς. Αντίστοιχη κατάληξη είχε και μία προσπάθεια του Στρεφέτσα για τους Πειραιώτες, στο φινάλε του πρώτου μέρους.
Δυνατό διαγώνιο σουτ του Στρεφέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει άουτ
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ντέσερς γύρισε ωραία στην περιοχή και έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα και στον Ντέσερς τώρα για μία υπερβολική πίεση στον Τζολάκη
Τζολάκης και Ντραγκόφσκι έπαιξαν με τη... φωτιά σε συνεχόμενες φάσεις, αλλά απέφυγαν να κάνουν το λάθος μπροστά σε κενή εστία
Κίτρινη κάρτα στον Καμπελά για θέατρο στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον εξτρέμ του Ολυμπιακού να έχει επαφή με αμυντικό, αλλά διαιτητή και VAR να μη θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι
Συνεχίζεται τελικά το παιχνίδι, με τον Σιπιόνι κανονικά στο γήπεδο
Δείχνει να πονάει ο Σιπιόνι και πέφτει στο χορτάρι
Συμπληρώνεται μισή ώρα αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να πιέζει τον Ολυμπιακό, χωρίς να δημιουργεί όμως ευκαιρίες για γκολ
Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού
Συνεχόμενες ωραίες επιθέσεις από τον Παναθηναϊκό, πέρασαν ανεκμετάλλευτες
Ο Ντέσερς βγήκε με καλές προϋποθέσεις σε μία κόντρα επίθεση, αλλά κόπηκε από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού
Πρώτο δεκάλεπτο χωρίς καλή φάση στο ντέρμπι
Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να "στοχεύει" στις κόντρα επιθέσεις
Πολλά φάουλ στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες, που έχουν μπει από την αρχή δυνατά στο ματς.
Μικρή καθαυστέρηση στη σέντρα για να καθαριστεί η ατμόσφαιρα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι Αϊτεκίν από τη Γερμανία
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Σφιντέρσκι.
Ολυμπιακός: Μπιανκόν, Τσικίνιο, Γκαρθία, Μάνσα, Έσε, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Πασχαλάκης, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ταρεμί, Γιαζίτσι.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Καμπί.
Τις δύο τελευταίες σεζόν οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε έξι αναμετρήσεις, τέσσερις για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία χρονικά παιχνίδια των δύο ομάδων, στην έδρα του για το Κύπελλο Ελλάδος (1-0) και στις δύο αναμετρήσεις για τα Playoffs, με 4-2 εντός και 1-0 εκτός.
Αυτές οι τρεις νίκες ήρθαν μετά από ένα σερί των Πρασίνων που ήταν αήττητοι σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Για το πρωτάθλημα ήταν συνολικά έξι αναμετρήσεις, με τρεις νίκες του Παναθηναϊκού και τρεις ισοπαλίες.
Η ισοπαλία είναι ο νικητής στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό όταν γηπεδούχοι είναι οι Πράσινοι. Τα παιχνίδια ανάμεσα τους μάλιστα δεν έχουν πολλά γκολ, με τα 11 από τα 72 να έχουν τελειώσει 0-0. Το δημοφιλέστερο σκορ είναι το 1-1, με 14 εμφανίσεις, ενώ μόλις τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός έχουν σημειώσει από τρία και πάνω γκολ σε ένα παιχνίδι.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Α’ Εθνική/Super League ήταν με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στις 14 Φεβρουαρίου 1960 και τελείωσε 0-0. Οι Πράσινοι δεν ηττήθηκαν στην έδρα τους στα επτά πρώτα ματς με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το καλύτερο τους σερί. Οι Ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους έχουν διατηρήσει το αήττητο σε εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για οκτώ διαδοχικά ματς, από τις 1 Νοεμβρίου 1980 έως και τις 6 Νοεμβρίου 1988 που ηττήθηκαν με 2-1. Σε αυτά τα οκτώ ματς υπήρξαν πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
72 ΑΓΩΝΕΣ
22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
30 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΚΟΛ: 71-73
Οι δύο "αιώνιοι" θα ψάξουν έτσι μία νίκη γοήτρου, αλλά και αντίδρασης, ο καθένας για δικό του λόγο
Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, είχε ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, αλλά η ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάφο στο Champions League "πάγωσε" το φορμάρισμά του
Ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή στον πάγκο του, αφού το άσχημο ξεκίνημα οδήγησε σε "διαζύγιο" με τον Ρουί Βιτόρια και ο Χρήστος Κόντης ήρθε στη θέση του.
Ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαθμό μετά από δύο αγώνες και ένα αναβληθέν ματς με τον ΟΦΗ, ενώ ο Ολυμπιακός προελαύνει με 3/3 και έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία μετά τις ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ