Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 Τελικό: Ισοπαλία με γκολ στις καθυστερήσεις για τους Πειραιώτες

Ο Ελ Κααμπί «πάγωσε» τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Ο Τετέ κόντρα στον Ποντένσε (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
4η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό σκορ
Ο Τετέ κόντρα στον Ποντένσε (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Super League, αφού μετά το γκολ του Ντέσερς που άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο, ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και χάρισε το βαθμό στους Πειραιώτες.

23:02 | 21.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:01 | 21.09.2025

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί "χτύπησε" στο 90+2' και διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

23:01 | 21.09.2025
Ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα του Παναθηναϊκού!
22:58 | 21.09.2025
Τέλος στο ματς!
22:56 | 21.09.2025

7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:55 | 21.09.2025

Μεγάλα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει μόνος του απέναντι από τον Νταγκόφσκι και να πλασάρει από διαγώνια θέση στην περιοχή, για το 1-1 του Ολυμπιακού στο ματς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

22:55 | 21.09.2025
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
22:52 | 21.09.2025
90'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ντραγκόφσκι άργησε να βγει στην περιοχή του, ο Τσικίνιο πρόλαβε την μπάλα και γύρισε προς τον Ελ Κααμπί, ο οποίος πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Τουμπά με σωτήριο τάκλιν απέτρεψε το γκολ του Ολυμπιακού

22:50 | 21.09.2025
87'

Κίτρινη κάρτα στον Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού για ένα φάουλ μακριά από την περιοχή

22:47 | 21.09.2025
Οι χαμένες ευκαιρίες του Ελ Κααμπί!
22:45 | 21.09.2025

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Ντέσερς στη Λεωφόρο!

 

 

Ο Ντέσερς πανηγυρίζει στη Λεωφόρο (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
22:45 | 21.09.2025
81'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Σάντσες από πολύ πλάγια θέση, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία στη γωνία του

22:43 | 21.09.2025

Ταρεμί αντί Καμπελά και Έσε αντί Μουζακίτη τώρα στον Ολυμπιακό

22:42 | 21.09.2025
79'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Σφιντέρσκι κατέβασε την μπάλα στην περιοχή και πέρασε τον Τζολάκη, αλλά από πολύ πλάγια θέση καθυστέρησε να πλασάρει και η ευκαιρία χάθηκε.

22:39 | 21.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έβαλε και τον Σφιντέρσκι στο ματς αντί του Ντέσερς

22:39 | 21.09.2025
Το γκολ του Παναθηναϊκού!
22:36 | 21.09.2025

Νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Σάντσες στη θέση του Μπακασέτα

22:36 | 21.09.2025

Έδειξε εξουθενωμένος ο Ιταλός μπακ που είχε και κάρτα

22:34 | 21.09.2025

Αλλαγές και για τον Παναθηναϊκό με Κώτσιρα και Σιώπη στις θέσεις των Καλάμπρια και Τσέριν

22:30 | 21.09.2025

Αλλαγές για τον Ολυμπιακό, με Τσικίνιο και Γιαζίτσι αντί των Στρεφέτσα και Σιπιόνι

22:24 | 21.09.2025
66'

Κίτρινη κάρτα και στον Σιπιόνι για ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Μπακασέτα

22:22 | 21.09.2025
60'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί μπήκε και πάλι στην περιοχή και έκανε ωραίο τελείωμα, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει αυτή τη φορά με το ένα χέρι

22:16 | 21.09.2025
58'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Ελ Κααμπί και αυτός "τσίμπησε" προ του Ντραγκόφσκι, αλλά η μπάλα κατέληξε οριακά άουτ

22:15 | 21.09.2025
53'

Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα για μία φάση στο χώρο του κέντρου

22:13 | 21.09.2025
50'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

22:11 | 21.09.2025
48'

Από λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Μπακασέτας έκανε την κάθετη πάσα στον Ντέσερς και αυτός πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, για το 1-0 στο ντέρμπι

22:09 | 21.09.2025
Γκολ ο Παναθηναϊκός!
22:08 | 21.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:56 | 21.09.2025
Η αμφισβητούμενη φάση του πρώτου ημιχρόνου στη Λεωφόρο

Το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός σε μαρκάρισμα πάνω στον Καμπελά στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα στον παίκτη των Πειραιωτών για θέατρο

21:50 | 21.09.2025

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν πήραν πολλά ρίσκα στο πρώτο ημίχρονο και το 0-0 έμεινε εύκολα στο 45λεπτο, με τους "πράσινους" να έχουν την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά να "απειλούν" μόνο με ένα άστοχο σουτ του Ντέσερς. Αντίστοιχη κατάληξη είχε και μία προσπάθεια του Στρεφέτσα για τους Πειραιώτες, στο φινάλε του πρώτου μέρους.

21:49 | 21.09.2025
Ημίχρονο στη Λεωφόρο!
21:47 | 21.09.2025
45+2'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Δυνατό διαγώνιο σουτ του Στρεφέτσα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει άουτ

21:45 | 21.09.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:42 | 21.09.2025
43'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ντέσερς γύρισε ωραία στην περιοχή και έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:41 | 21.09.2025
21:40 | 21.09.2025
39'

Κίτρινη κάρτα και στον Ντέσερς τώρα για μία υπερβολική πίεση στον Τζολάκη

21:39 | 21.09.2025

Τζολάκης και Ντραγκόφσκι έπαιξαν με τη... φωτιά σε συνεχόμενες φάσεις, αλλά απέφυγαν να κάνουν το λάθος μπροστά σε κενή εστία

21:35 | 21.09.2025
35'

Κίτρινη κάρτα στον Καμπελά για θέατρο στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον εξτρέμ του Ολυμπιακού να έχει επαφή με αμυντικό, αλλά διαιτητή και VAR να μη θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι

21:33 | 21.09.2025

Συνεχίζεται τελικά το παιχνίδι, με τον Σιπιόνι κανονικά στο γήπεδο

21:31 | 21.09.2025

Δείχνει να πονάει ο Σιπιόνι και πέφτει στο χορτάρι

21:26 | 21.09.2025

Συμπληρώνεται μισή ώρα αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να πιέζει τον Ολυμπιακό, χωρίς να δημιουργεί όμως ευκαιρίες για γκολ

21:25 | 21.09.2025
Η φάση με την κίτρινη κάρτα στον Στρεφέτσα
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
21:24 | 21.09.2025
21:19 | 21.09.2025
21'

Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού

21:15 | 21.09.2025
16'

Συνεχόμενες ωραίες επιθέσεις από τον Παναθηναϊκό, πέρασαν ανεκμετάλλευτες

21:14 | 21.09.2025
11'

Ο Ντέσερς βγήκε με καλές προϋποθέσεις σε μία κόντρα επίθεση, αλλά κόπηκε από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού

21:14 | 21.09.2025

Πρώτο δεκάλεπτο χωρίς καλή φάση στο ντέρμπι

21:08 | 21.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να "στοχεύει" στις κόντρα επιθέσεις

21:03 | 21.09.2025

Πολλά φάουλ στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες, που έχουν μπει από την αρχή δυνατά στο ματς.

21:03 | 21.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:02 | 21.09.2025

Μικρή καθαυστέρηση στη σέντρα για να καθαριστεί η ατμόσφαιρα

21:00 | 21.09.2025
Κατάμεστη η Λεωφόρος!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 21.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

21:00 | 21.09.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:59 | 21.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι Αϊτεκίν από τη Γερμανία

20:53 | 21.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Σφιντέρσκι.

Ολυμπιακός: Μπιανκόν, Τσικίνιο, Γκαρθία, Μάνσα, Έσε, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Πασχαλάκης, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ταρεμί, Γιαζίτσι.

20:53 | 21.09.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
 

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Καμπί.

20:47 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:47 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:47 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:47 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:46 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:46 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:46 | 21.09.2025
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:41 | 21.09.2025
Πρώτες εικόνες από τη Λεωφόρο
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:41 | 21.09.2025
Η προαναγγελία του αγώνα από τη Super League


Τις δύο τελευταίες σεζόν οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε έξι αναμετρήσεις, τέσσερις για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία χρονικά παιχνίδια των δύο ομάδων, στην έδρα του για το Κύπελλο Ελλάδος (1-0) και στις δύο αναμετρήσεις για τα Playoffs, με 4-2 εντός και 1-0 εκτός.

Αυτές οι τρεις νίκες ήρθαν μετά από ένα σερί των Πρασίνων που ήταν αήττητοι σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Για το πρωτάθλημα ήταν συνολικά έξι αναμετρήσεις, με τρεις νίκες του Παναθηναϊκού και τρεις ισοπαλίες.

Η ισοπαλία είναι ο νικητής στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό όταν γηπεδούχοι είναι οι Πράσινοι. Τα παιχνίδια ανάμεσα τους μάλιστα δεν έχουν πολλά γκολ, με τα 11 από τα 72 να έχουν τελειώσει 0-0. Το δημοφιλέστερο σκορ είναι το 1-1, με 14 εμφανίσεις, ενώ μόλις τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός έχουν σημειώσει από τρία και πάνω γκολ σε ένα παιχνίδι.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Α’ Εθνική/Super League ήταν με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στις 14 Φεβρουαρίου 1960 και τελείωσε 0-0. Οι Πράσινοι δεν ηττήθηκαν στην έδρα τους στα επτά πρώτα ματς με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το καλύτερο τους σερί. Οι Ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους έχουν διατηρήσει το αήττητο σε εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για οκτώ διαδοχικά ματς, από τις 1 Νοεμβρίου 1980 έως και τις 6 Νοεμβρίου 1988 που ηττήθηκαν με 2-1. Σε αυτά τα οκτώ ματς υπήρξαν πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

72 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

30 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 71-73

20:40 | 21.09.2025

Οι δύο "αιώνιοι" θα ψάξουν έτσι μία νίκη γοήτρου, αλλά και αντίδρασης, ο καθένας για δικό του λόγο

20:39 | 21.09.2025

Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, είχε ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, αλλά η ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάφο στο Champions League "πάγωσε" το φορμάρισμά του

20:38 | 21.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή στον πάγκο του, αφού το άσχημο ξεκίνημα οδήγησε σε "διαζύγιο" με τον Ρουί Βιτόρια και ο Χρήστος Κόντης ήρθε στη θέση του.

20:37 | 21.09.2025
Φάση από τον αγώνα ΑΕΛ - ΑΕΚ (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: «Στοπ» στην Ένωση με ισοπαλία στη Λάρισα
Πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ στη φετινή Super League
20:37 | 21.09.2025
Ο Τάισον κόντρα στον Παναιτωλικό
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0 τελικό: «Γκέλα» για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, κράτησαν το μηδέν οι Αγρινιώτες
Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4/4 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Παναιτωλικός να επιστρέψει στα «τρίποντα»
20:36 | 21.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαθμό μετά από δύο αγώνες και ένα αναβληθέν ματς με τον ΟΦΗ, ενώ ο Ολυμπιακός προελαύνει με 3/3 και έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία μετά τις ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ

20:26 | 21.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο!

20:25 | 21.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo