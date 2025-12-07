Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή και 8/8 για το «τριφύλλι» στο βόλεϊ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά έφθασε τελικά σε μία άνετη νίκη με 3-1 σετ (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) και συνέχισε το αήττητο σερί του, στο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών.

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στο κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός έδειξε την υπεροχή του κόντρα στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την 8η νίκη του σε 8 αγώνες στη φετινή Volley League γυναικών.

Οι “πράσινες” βρέθηκαν να χάνουν στο ματς, μετά το 25-22 υπέρ των “ερυθρόλευκων” στο πρώτο σετ, ενώ έμειναν πίσω ακόμη και με 17-11 στο τέταρτο σετ, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα και να διατηρήσουν το απόλυτο στη σεζόν.

Για τον Ολυμπιακό, αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.