Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-85: Το ντέρμπι της Α1 μπάσκετ γυναικών βάφτηκε πράσινο

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 88-85, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τον Αθηναϊκό.

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο κλειστό της Λεωφόρου ήταν μία μάχη για γερά νεύρα από την αρχή μέχρι το τέλος, με τις πράσινες να φτάνουν στο φινάλε στη νίκη, έχοντας για κορυφαίες τις Πρινς και Σπανού.

Η πρώτη είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ η δεύτερη 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισαν οι Γούλφολκ, Χριστινάκη και Τζόνσον.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ερντέμ): Οκόσουν 6 (3/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Φιτζέραλντ 11 (2/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σταμολάμπρου, Μπράουν 4 (2/7 σουτ), Γαλανόπουλος 9 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Σπανού 24 (8/14 βολές, 2/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κριμίλη 14 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Πρινς 20 (4/6 βολές, 8/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5, Γιακούμπτσοβα 3 (1/6 σουτ), Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 18 (4/4 βολές, 4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καρλάφτη 7 (1), Κριβάσεβιτς 8 (2/4 βολές, 3/5 δίποντα), Δίελα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 19 (3/4 βολές, 8/11 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Κολλάτου 2, Τζόνσον 19 (3/5 βολές, 8/13 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 17/32 βολές, 19/46 δίποντα, 11/20 τρίποντα, 39 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 19 επιθετικά), 28 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 15/22 βολές, 29/46 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 27 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 5 επιθετικά), 21 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 27 φάουλ.