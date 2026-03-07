Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 90-70: Οι πράσινες διέλυσαν τις ερυθρόλευκες και είναι μία νίκη μακριά από τους τελικούς της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 90-70 την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά της Α1 Μπάσκετ Γυναικών και χρειάζεται μόλις μία νίκη στα επόμενα τέσσερα, το πολύ, παιχνίδια για να βρεθεί στους τελικούς, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας κόντρα στον Αθηναϊκό.

Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έφτασε στη νίκη, έχοντας κορυφαία την Τζέιλιν Μπράουν που είχε 24 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/7), 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 40 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να κάτσει στον πάγκο ούτε δευτερόλεπτο.

Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν ακόμα οι Κριμίλη (17 πόντοι, 4/6 τρίποντα, 5 ασίστ), και Γαλανόπουλος (17 πόντοι 4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ασίστ).

Κορυφαία για τις ερυθρόλευκες ακόμη μία φορά ήταν η Χριστινάκη με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με την Τζόνσον να προσθέτει άλλους 20.

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς.

Δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 2, Σταμολάμπρου, Μπράουν 24(3), Γαλανόπουλος 17(3), Σπανού 9(1), Κριμίλη 17(4), Πρινς 17.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Γιακούμπκοβα 6(2), Νικολοπούλου 5(1), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Χριστινάκη 21(1), Κολλάτου 5(1), Τζόνσον 20, Ράμπερ 4.