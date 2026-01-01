Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Τζέριαν Γκραντ για τους «πράσινους»

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό
Ο Γκραντ σε αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Γκραντ σε αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο “αιώνιο” ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι πλέον αμφίβολος για την αναμέτρηση του Telecom Center Athens.

Μία ενόχληση στη γάμπα σήμανε… συναγερμό για τον Τζέριαν Γκραντ στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να περιμένει πλέον την τελευταία στιγμή για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό γκαρντ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Κώστας Σλούκας και αναμένεται να δώσει το “παρών” στο ματς με τους Πειραιώτες, έχοντας αφήσει πίσω του το δικό του τραυματισμό. Διαθέσιμοι θα είναι και οι Οσμάν και Φαρίντ, που δεν αγωνίστηκαν κόντρα στο Μαρούσι λόγω της γρίπης.

Αθλητικά
