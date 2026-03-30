Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα του ντέρμπι της GBL

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής
Ο Γιάννης Τηγάνης
Ο Γιάννης Τηγάνης σε παιχνίδι στο T- Center/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο T- Center (30/03/26, 19:00, ΕΡΤ2 Σπορ, Newsit.gr) σε ένα ντέρμπι γοήτρου χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 20-0 και είναι στην πρώτη θέση και οι πράσινοι ακολουθούν με 17-4, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν το παιχνίδι της GBL. Η τριάδα απαρτίζεται από τους Τηγάνη, Αγραφιώτη και Μαρινάκη.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου οι Πειραιώτες είχαν κερδίσει 90-86 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 22 πόντους. Για τους πράσινους είχε ξεχωρίσει ο Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους.

Οι δύο ομάδες θα έχουν αρκετές απουσίες, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή τους, τους Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροφ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον Φουρνιέ και τον Νιλικίνα.

