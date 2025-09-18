Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Με κόσμο το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ο Παναθηναϊκός θα έχει τελικά τον κόσμο στο πλευρό του στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (21/09/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Μία τροπολογία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, που έχει περάσει από τη Βουλή από τις 7 Φεβρουαρίου του 2025, ακυρώνει τη δυνατότητα της ΔΕΑΒ να εφαρμόζει άμεσα την ποινή κεκλεισμένων των θυρών, ανατρέπει τα δεδομένα και το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί με κόσμο.

Η συγκεκριμένη τροπολογία ουσιαστικά αναφέρει, πως πρέπει να έχουνπαρέλθει πέντε ημερες από την ημέρα έκδοσης της ποινής μέχρι την έκτισή της. Οπότε, η τιμωρία των πρασίων μεταφέρεται για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με τον Ατρόμητο (05/10/25).