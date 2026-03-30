Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου στο Telekom Center Athens για τη GBL

Η πέμπτη τους φετινή σύγκρουση! Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, στο ντέρμπι που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική της GBL, τέσσερις “στροφές” πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Α1 μπάσκετ των ανδρών (30.03.2026, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ).

Με τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό, να μετρά τρεις περισσότερες νίκες, από τον δεύτερο στον βαθμολογικό πίνακα Παναθηναϊκό -και μάλιστα με αγώνα λιγότερο- το ντέρμπι “αιωνίων” έχει ελάχιστο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Κανένας από τους δύο “αιώνιους” δεν πρόκειται να ρισκάρει, ενόψει των πολύ σημαντικών υποχρεώσεών τους στη Euroleague. Ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα κρισιμότατο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (02.04.2026, 20:00, Newsit.gr), το οποίο θα κρίνει πολλά για την τελική του κατάταξη στη βαθμολογία.

O Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σημαντικό 2Χ2 στη “διαβολοβδομάδα” απέναντι σε Dubai BC και Μονακό. Απ’ την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε μία αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague, χάνοντας από τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στην Greek Basketball League επί του Ολυμπιακού έγινε στις 30 Μαίου 2025, όταν στον πρώτο μεταξύ τους τελικό στα πλέι οφ, οι «πράσινοι» έκαναν το 1-0, με 80-68, μέσα στο ΟΑΚΑ.

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό τόσο στον πρώτο γύρο της GBL (90-86) στις 12 Οκτωβρίου 2025 για την 2η αγωνιστική όσο και στα δύο παιχνίδια της regular season στη Euroleague, είχαν επικρατήσει των “ερυθρόλευκω”» και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Ηράκλειο, με 79-68, για να στεφθούν Κυπελλούχοι Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην ιστορία τους.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Ματίας Λεσόρ στην GBL και ο Γάλλος σέντερ θ’ αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Πειραιά, αφού ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από το “τριφύλλι”. Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει προβλήματα. οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα) Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίδα), Τζέριαν Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού) δεν προπονήθηκαν την προηγούμενη μέρα του αγώνα και είναι αμφίβολοι.

Ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Εβάν Φουρνιέ, την ώρα που στο εγχώριο ρόστερ δεν είναι δηλωμένοι οι Μουσταφά Φαλ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόζεφ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κληθεί να “απορρίψει” έναν ξένο παίκτη για την σχετική εξάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Φρανκ Νιλικίνα να δείχνουν ότι έχουν καπαρωμένη θέση.

Οι διαιτητές του αγώνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, και θα οριστούν μερικές ώρες πριν το παιχνίδι.