Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μποζίκας διέκοψε τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ όταν αποδοκιμάστηκαν Μπαρτζώκας – Φουρνιέ

O βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα σταμάτησε να μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ
Ο Μποζίκας την ώρα των δηλώσεών του στην ΕΡΤ

Ο Γιώργος Μποζίκας έκανε παύση για να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εβάν Φουρνιέ.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εβάν Φουρνιέ έκαναν την εμφάνιση τους στο παρκέ και οι οπαδοί του τριφυλλιού άρχισαν να τους αποδοκιμάζουν έντονα. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μποζίκας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα, μάλιστα, διέκοψε τις δηλώσεις του λέγοντας “πρέπει να το ανεχθούμε κι αυτό“, χωρίς να υπάρξει κάτι περισσότερο.

