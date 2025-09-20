Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι πιθανές ενδεκάδες στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League

Τα πλάνα του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό
Κόντης και Μεντιλίμπαρ σε αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κόντης και Μεντιλίμπαρ σε αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Super League (21/09/25, 21:00, Live από το Newsit.gr), με το “αιώνιο” ντέρμπι να έρχεται σε κακό ξεκίνημα για τους “πράσινους” και μετά από απώλεια βαθμών στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Super League έχει έτσι ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τον Παναθηναϊκό να “καίγεται” για τη νίκη και τον Ολυμπιακό να θέλει να αφήσει πίσω του το Champions League, για να συνεχίσει με το απόλυτο στην Ελλάδα.

Οι “πράσινοι” θα έχουν νέο προπονητή στο ματς τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος και αναμένεται να πάει σε… safe επιλογές για την ενδεκάδα, ενώ στον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρθα προχωρήσει σε αλλαγές και είναι πιθανό να δώσει θέση βασικού στον Μουζακίτη αντί του Έσε. Στον πάγκο εκτιμάται ότι θα μείνει ο Ποντένσε, που έδειξε εξουθενωμένος κόντρα στην Πάφο, όπως και ο Ροντινέι, που “έσφιξε” τα δόντια για να αγωνιστεί στο Champions League.

Όσον αφορά τους “πράσινους” δε, θέση βασικού διεκδικούν και οι Ντέσερς και Ταμπόρδα, που έκαναν ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στη νίκη με 1-0 επί της Athens Kallithea στο Κύπελλο Ελλάδας, αλλά το πιο πιθανό σενάριο θέλει τον Κόντη να μη “χαλάει” ιδιαίτερα τη… χημεία της ομάδας στο ντέρμπι.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός (Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Τσιριβέγια, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς και Σφιντέρσκι.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Καμπελά, Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί.

