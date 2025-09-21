Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Πειραιώτες και έφερε κίτρινη κάρτα για «θέατρο» στον Καμπελά

Μία φάση που ξεχώρισε από το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι στη Λεωφόρο
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Πειραιώτες και έφερε κίτρινη κάρτα για «θέατρο» στον Καμπελά

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Super League, το οποίο είχε μία φάση που δημιούργησε… συζήτηση στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 35ο λεπτό του αγώνα, ο Καμπελά έπεσε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός φώναξε για πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον εξτρέμ των Πειραιωτών για… θέατρο.

Στο ριπλέι φάνηκε να υπάρχει επαφή ανάμεσα στον Γάλλο εξτρέμ και τον Καντάμπρια του “τριφυλλιού”, αλλά το VAR συμφώνησε με τον διαιτητή του αγώνα, ότι στη φάση δεν υπήρχε ανατροπή και πέναλτι.

Ο Καμπελά δεν απέφυγε έτσι και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή.

