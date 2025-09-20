Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς στο ντέρμπι οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 4η αγωνιστική της Super League. Από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απουσιάζουν τα ονόματα των Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν και αποφασίστηκε να μείνουν στα “πιτς”, για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.