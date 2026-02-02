Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τον Κέντριν Ναν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague (03/02/26, 21:15) και ο Κέντρικ Ναν δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το κρίσιμο παιχνίδι.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, στις οποίες ανέφερε ότι ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη «Βασίλισσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ναν μετράει φέτος 19.4 πόντους (58.3% δίποντο, 39% τρίποντο, 93.1% βολές), 3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2.9 λάθη ανά 29’53” σε 21 παιχνίδια της Euroleague.

Από την πλευρά της Ρεάλ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ.