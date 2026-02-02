Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μαλεντόν και Ντεκ η «Βασίλισσα» στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (03/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Σκαριόλο να έχει εκτός τους Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ.

Ο Τεό Μαλεντόν ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Γκάμπριελ Ντεκ, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ.

Αμφίβολοι είναι για τη “Βασίλισσα” και οι Φελίζ και Αλμπάλντε, με τον Σκαριόλο να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει τους διαθέσιμους παίκτες του για το μεγάλο ματς της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.