Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μαλεντόν και Ντεκ η «Βασίλισσα» στο Telekom Center Athens

Σημαντικές απουσίες για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μαλεντόν
Ο Μαλεντόν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (03/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Σκαριόλο να έχει εκτός τους Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ.

Ο Τεό Μαλεντόν ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Γκάμπριελ Ντεκ, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ.

Αμφίβολοι είναι για τη “Βασίλισσα” και οι Φελίζ και Αλμπάλντε, με τον Σκαριόλο να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει τους διαθέσιμους παίκτες του για το μεγάλο ματς της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
105
90
63
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo