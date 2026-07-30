Παναθηναϊκός – Πάκσι 2-2 τελικό: Το «τριφύλλι» με λυτρωτή Ραστόντερ στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Conference League 2ος προκριματικός γύρος
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Τελικό σκορ
Ο Ραστόντερ πανηγυρίζει/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
23:30 | 30.07.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:21 | 30.07.2026
Ολοκληρώθηκε το ματς, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό του Conference League
23:19 | 30.07.2026
91'
Ο Τσάπρας απείλησε με σουτ έξω από την περιοχή, μετά από ωραία προσπάθεια του Ραστόντερ
Η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς να απειλήσει τον Κόβατσικ
23:15 | 30.07.2026
90'
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:12 | 30.07.2026
85'
Γκοοοολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ, 2-2
Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από κεφαλιά πάσα του Ντε Φράι και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-2 στο ματς
23:10 | 30.07.2026
84'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ραστόνερ πήρε την μπάλα από τον Τετέι, όμως νικήθηκε από τον Κόβατσικ με τα πόδια
23:06 | 30.07.2026
82'
Τρομερή επέλαση του Πελίστρι από την άμυνα στην επίθεση, έσπασε σωστά στον Τετέι, όμως αυτός δεν βρήκε τον Ραστόντερ μες στην περιοχή
23:06 | 30.07.2026
78'
Η αλλαγή του Ραστόντερ με τον Γιάγκουσιτς δεν φαίνεται να έχει βοηθήσει το τριφύλλι
23:03 | 30.07.2026
78'
Ο Πελίστρι δοκίμασε ένα σουτ υπό αντίξοες συνθήκες που δεν προβλημάτισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
23:02 | 30.07.2026
76'
Τσιριβέγια και Ταμπόρδα στις θέσεις των Τσέριν και Αντίνο
22:59 | 30.07.2026
75'
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ευκαιρία, όμως η Ούγγροι έχουν κλείσει πολύ καλά τους χώρους
22:56 | 30.07.2026
70'
Στο 3-3 είναι το συνολικό σκορ του ζευγαριού και αν το ματς ολοκληρωθεί έτσι η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι
22:53 | 30.07.2026
66'
Ο Ραστόντερ αντικαθιστά τον Γιάγκουσιτς
Με δύο φορ επιλέγει να συνεχίσει ο Νίστρουπ για να βρει το γκολ της πρόκρισης
22:49 | 30.07.2026
61'
Πελίστρι και Φαν Ντρόνγκελεν πέρασαν στη θέση των Ζαρουρί και Τουμπά
22:45 | 30.07.2026
57'
Γκολ για την Πάκσι, 1-2 το σκορ
Η Πάκσι παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ. Ο Ζέκε έστρωσε μέσα στην περιοχή και ο Γκέρφι νίκησε από κοντά τον Πένια. Οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι στην αρχή της φάσης
22:36 | 30.07.2026
50'
Νέα απειλή από τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι
Ο Τσέριν βρήκε με κάθετη πάσα τον Έλληνα στράικερ, όμως το τελείωμα αυτού ήταν αδύναμο και ο Κόβατσικ μπλόκαρε εύκολα
22:33 | 30.07.2026
47'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ντε Φράι
Μετά από γλυκιά σέντρα του Ζαρουρί ο Ντε Φράι βρέθηκε στη μικρή περιοχή μετά από σπάσιμο του Γιάγκουσιτς, όμως το σουτ του απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από αμυντικούς
22:33 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:33 | 30.07.2026
Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος
22:16 | 30.07.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο ΟΑΚΑ
22:09 | 30.07.2026
44'
Γκοολ για τον Παναθηναϊκό με υπέροχο σουτ του Γιάγκουσιτς, 1-1 το σκορ
Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός σούταρε με το αριστερό από το ύψος της μεγάλης περιοχής και νίκησε τον τερματοφύλακα της Πάκσι για να πανηγυρίσει έξαλλα
22:08 | 30.07.2026
39'
Καλό σουτ του Κυριακόπουλου από μακριά, απομάκρυνε αποτελεσματικά ο Κόβατσικ
22:03 | 30.07.2026
36'
Γκολ για την Πάκσι με τον Πέτο, 0-1 το σκορ
Η Πάκσι άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ του Πέτο μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Τσάπρα στην αρχή της φάσης
21:59 | 30.07.2026
32'
Απείλησε και πάλι ο Πέτο
Ο παίκτης της Πάκσι κέρδισε άνετα τον Τουμπά στην ταχύτητα και δοκίμασε το πόδι του με τον Πένια να μπλοκάρει εύκολα
21:55 | 30.07.2026
27'
Ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία με τον Αντίνο για τον Παναθηναϊκό
Ο Αργεντινός έκανε ωραίο σουτ με το δεξί και ανάγκασε τον τερματοφύλακα της Πάκσι σε μεγάλη επέμβαση
21:50 | 30.07.2026
23'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο
Ο Τσέριν έδωσε υπέροχα στον Αντίνο στον ανοιχτό χώρο και αυτός σούταρε δυνατά με το αριστερό με την μπάλα να περνά λίγο άουτ
21:49 | 30.07.2026
Ο Παναθηναϊκός καλείται να σοβαρευτεί στις στημένες φάσεις στην άμυνά του γιατί η Πάκσι είναι πολύ δυνατή στον συγκεκριμένο τομέα
21:49 | 30.07.2026
21'
Νέα φάση από κόρνερ για την Πάκσι
Πάλι ο Παπ απείλησε με κεφαλιά και απομάκρυνε δύσκολα ο Πένια
21:47 | 30.07.2026
20'
Ο Πέτο δοκίμασε το πόδι του από μακριά, σε κόρνερ για τους Ούγγρους κατέληξε η φάση
21:39 | 30.07.2026
17'
Έχει ανεβάσει την πίεση ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά
Έχουν κλείσει τους Ούγγρους στα καρέ τους οι παίκτες του Νίστρουπ
21:38 | 30.07.2026
10'
Νέα απειλή από τους Ούγγρους και πάλι από κόρνερ
Η κεφαλιά του Παπ πέρασε πάνω από τα δοκάρια
21:36 | 30.07.2026
9'
Η Πάκσι απείλησε με κεφαλιά από κόρνερ
Απομάκρυνε έυκολα σε κόρνερ ο Πένια
21:30 | 30.07.2026
2'
Καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό
Ο Γιάγκουσιτς πήρε ωραία την μπάλα και την «έσπασε» στον Ζαρουρί, το σουτ του οποίου κόντραρε και απομακρύνθηκε
21:17 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το ματς στο ΟΑΚΑ
21:17 | 30.07.2026
Στον πάγκο για το «τριφύλλι» θα βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Λάβδας, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ
21:17 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα της Πάκσι
Kόβατσικ, Ζέκε, Βας, Σαμπό - Λάπου, Παπ, Βιντέκερ, Γκιόρφι - Πέτο, Χόρβατ - Σάλαϊ.
21:16 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι.
20:42 | 30.07.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που σκοτώθηκαν σε Ρέθυμνο και Γύθειο
20:41 | 30.07.2026
Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ή της Πάκσι μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ
20:40 | 30.07.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League