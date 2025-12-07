Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Ξέσπασαν με «40άρα» και σόου Ρογκαβόπουλου οι «πράσινοι» στην GBL

Μετά την ήττα από τη Βαλένθια στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στον ουραγό Πανιώνιο και τον “συνέτριψε” με 110-66, για την 9η αγωνιστική της GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Ξεκινώντας “ζεστός” τον αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να “κυριαρχήσει” στο παρκέ, παρά το γεγονός ότι ο Εργκίν Ατμάν ξεκούρασε τους… βασικούς τους παίκτες, με τον Σλούκα να αγωνίζεται μόλις 8 λεπτά και τους Ναν και Χουάντσο να μένουν στον πάγκο καθόλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Ο Ρογκαβόπουλος βρήκε έτσι την ευκαιρία να βγει μπροστά και ήταν “καυτός” από τη γραμμή του τριπόντου και τελείωσε το ματς με 40 πόντους και 12/19 σουτ από τα 6 και 75μ. Ο Τολιόπουλος πρόσθεσε 12 πόντους με 9 ασίστ, ενώ 13 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Γιούρτσεβεν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε έτσι μία εντυπωσιακή νίκη κόντρα στον τελευταίο της βαθμολογίας Πανιώνιο και παρέμεινε σε απόσταση… βολής από τον πρωτοπόρο της GBL, Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 40 (1/2 δίποντα, 12/19 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη, 4 κλεψίματα), Γκραντ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 12 (2/7 τρίποντα, 9 ασίστ), Φαρίντ 9 (6 ριμπάουντ), Μήτογλου 9 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας (5 ασίστ), Σαμοντούροβ 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 13 (9 ριμπάουντ)

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουάτσον 11 (4 ριμπάουντ), Λέμον 10, Σταρκς 12 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κρούζερ 2, Χαντς 4 (0/4 τρίποντα), Πάπας 5 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 3 (1), Λούις 6 (2/4 τρίποντα), Γόντικας 6 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πατρίκης 5 (7 ριμπάουντ), Γκίκας 2 (3 ασίστ)