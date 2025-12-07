Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος: Επιστροφή Σαμοντούροφ στη 12άδα των «πρασίνων»

Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι στον Εργκίν Αταμάν
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Παναθηναϊκός και Πανιώνιος κοντράρονται στο «Telekom Center Athens», για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL (07.12.2025, 16:00).

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ επέστρεψε σε δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ενώ εκτός έμειναν οι Όσμαν, Χολμς, Κουζέλογλου και Γκριγκόνις, με τον τελευταίο να μην συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ξένων για το πρωτάθλημα.

Οι δωδεκάδες των δυο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Πανιώνιος: Γουότσον, Λέμον, Σταρκς, Πάπας, Τσαλμπούρης, Λιούις, Γόντικας, Κρούζερ, Χαντς, Πατρίκης, Γκίκας.

