Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0 Τελικό: «Αυλαία» με νίκη στο 2026 για τους «πράσινους»

Μπήκε με το... δεξί στη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός
Μονομαχία από το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
16η αγωνιστική
3 - 0
Δεύτερο ημίχρονο
Μονομαχία από το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας μία άνετη επικράτησε με δύο πέναλτι στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και τον Γεντβάι να βάζει το… κερασάκι με κεφαλιά, λίγο πριν το ημίχρονο.

22:57 | 11.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 11.01.2026

Ο Παναθηναϊκός "καθάρισε" το ματς από το πρώτο ημίχρονο και έφθασε στη νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού, χάρη σε γκολ των Τζούρισιτς και Ζουραρί μετά από πέναλτι, αλλά και ένα με ωραία κεφαλιά του Γεντβάι.

22:56 | 11.01.2026
Τέλος στο ΟΑΚΑ! Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0
22:53 | 11.01.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:50 | 11.01.2026
Το ακυρωμένο πέναλτι και το γκολ που δεν μέτρησε για τον Πανσερραϊκό!
22:50 | 11.01.2026
87'

Ο Ντε Μάρκο έκανε ένα σκληρό φάουλ χωρίς λόγο στον Τετέι και άφησε τον Πανσερραϊκό με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά του αγώνα

22:42 | 11.01.2026
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Ντε Μάρκο του Πανσερραϊκού!
22:34 | 11.01.2026

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δείχνουν ότι περιμένουν το σφύριγμα της λήξης στο παγωμένο ΟΑΚΑ

22:33 | 11.01.2026
70'

Ο Καρέλης σκόραρε από κοντά κόντρα στην παλιά του ομάδα, αλλά υπήρχε οφσάιντ στη φάση, όπως επιβεβαίωσε και το VAR

22:32 | 11.01.2026
Γκολ για τον Πανσερραϊκό, δεν μετράει λόγω οφσάιντ!
22:24 | 11.01.2026
63'
Ακυρώθηκε το πέναλτι για τον Πανσερραϊκό!

Ο Ιβάν φαίνεται να πατάει τον Τουμπά και όχι το... ανάποδο!

22:24 | 11.01.2026
Πάλι στο VAR ο διαιτητής!
22:23 | 11.01.2026

Ένα μαρκάρισμα του Τουμπά μέσα στην περιοχή, έφερε νέο πέναλτι στο ματς από τον διαιτητή, αυτή τη φορά υπέρ του Πανσερραϊκού

22:20 | 11.01.2026
Πέναλτι για τον Πανσερραϊκό!
22:19 | 11.01.2026
57'
Και νέα ευκαιρία από τον Τετέι!

Από το κόρνερ, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης του είπε και πάλι "όχι"

22:16 | 11.01.2026
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Εξαιρετικό γύρισμα και σουτ του Τετέι, με τον Τσομπανίδη να αποκρούει σε κόρνερ

22:13 | 11.01.2026
53'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ωραία σέντρα του Πελίστρι από δεξιά, με τον Τετέι να παίρνει αμαρκάριστος την κεφαλιά με... ψαράκι, αλλά να αστοχεί από κοντά

22:10 | 11.01.2026
49'

Κίτρινη κάρτα στον Γεντβάι για αγκωνιά σε αντίπαλο

22:03 | 11.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:56 | 11.01.2026
Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού!
21:50 | 11.01.2026
Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού!
21:49 | 11.01.2026

Ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο πέναλτι στις δύο πρώτες του φάσεις στο ματς και "καθάρισε" τον Πανσερραϊκό με γκολ των Τζούρισιτς και Ζαρουρί, πριν κάνει και το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, με κξεφαλιά του Γεντβάι.

21:46 | 11.01.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ!
21:46 | 11.01.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:40 | 11.01.2026

Ο Γεντβάι σκοράρει μάλιστα για δεύτερη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό, αφού είχε πετύχει και ένα φοβερό "ψαλιδάκι" στις Σέρρες

21:40 | 11.01.2026
39'

Από κόρνερ με πάσα και σέντρα του Ζαρουρί, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και σκόραρε από κοντά για το 3-0 στο ματς

21:34 | 11.01.2026
Τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός!
21:27 | 11.01.2026
30'

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει τον έλεγχο του αγώνα, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει πάντως μέτρα στο γήπεδο και τους "πράσινους" να ψάχνουν περισσότερο τους κενούς χώρους.

21:21 | 11.01.2026
Το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού νωρίτερα!
21:16 | 11.01.2026
20'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ωραίος συνδυασμός των Τετέι, Τζούρισιτς και Πελίστρι, με τον τελευταίο να κάνει όμως αδύναμο πλασέ από τα όρια της περιοχής

21:15 | 11.01.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ευστόχησε ο Ζαρουρί αυτή τη φορά για το 2-0 στο ματς!
21:14 | 11.01.2026
Ισχύει το πέναλτι!
21:14 | 11.01.2026

Υπάρχει σίγουρα επαφή στην περιοχή, αλλά εξετάζεται προφανώς ποιος χτύπησε ποιον, καθώς στη φάση ήταν και ο Τζόρουσιτς

21:13 | 11.01.2026
Πάει στο VAR ο διαιτητής!
21:12 | 11.01.2026
11'

Ο διαιτητής έδειξε ξανά την άσπρη βούλα, για μαρκάρισμα στον Καλάμπρια

21:08 | 11.01.2026
Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό!
21:06 | 11.01.2026
6'
Ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Ο Ομεονγκά πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:04 | 11.01.2026
4'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!

Απέκρουσε αρχικά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, αλλά ο Τζούρισιτς πήρε το... ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς

21:04 | 11.01.2026
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, θα το εκτελέσει ο Τζούρισιτς!
21:03 | 11.01.2026

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, υπήρξε ένα τράβηγμα στον Τουμπά στην περιοχή του Πανσερραϊκού και ο διαιτητής θα δείξει πέναλτι με τη βοήθεια του VAR

21:03 | 11.01.2026
Στο VAR για πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού ο διαιτητής!
21:00 | 11.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:00 | 11.01.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:52 | 11.01.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:51 | 11.01.2026

Στον πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, χάρη στα γκολ των Ζαρουρί (40'), Γεντβάι (60') και Μπακασέτα (69').

20:50 | 11.01.2026

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, υπήρξε ένα μπλακ άουτ με τα φώτα στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα

20:47 | 11.01.2026

Πολύ το κρύο στο ΟΑΚΑ, με ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες για τον Παναθηναϊκό

20:46 | 11.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Τσάβες, Γείτονας, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος

Πανσερρραϊκός: Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Μασκανάκης, Ουαγκέ, Δοϊρανλής, Αρμουγκόμ, Τόλιος και Καρέλης

20:45 | 11.01.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Νούνελι, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν

20:44 | 11.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τετέι

20:43 | 11.01.2026

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αλλά έχει και επιστροφές, με τον Πελίστρι να ξεκινάει βασικός στο ματς, όπως και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ανδρέας Τετέι

20:42 | 11.01.2026

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, εξαιτίας της αλλαγής χλοοτάπητας στη Λεωφόρο

20:42 | 11.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός στη 16η αγωνιστική της Super League

20:35 | 11.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
