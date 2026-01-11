Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0 Τελικό: «Αυλαία» με νίκη στο 2026 για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας μία άνετη επικράτησε με δύο πέναλτι στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και τον Γεντβάι να βάζει το… κερασάκι με κεφαλιά, λίγο πριν το ημίχρονο.