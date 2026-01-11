Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0 Τελικό: «Αυλαία» με νίκη στο 2026 για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας μία άνετη επικράτησε με δύο πέναλτι στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και τον Γεντβάι να βάζει το… κερασάκι με κεφαλιά, λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Παναθηναϊκός "καθάρισε" το ματς από το πρώτο ημίχρονο και έφθασε στη νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού, χάρη σε γκολ των Τζούρισιτς και Ζουραρί μετά από πέναλτι, αλλά και ένα με ωραία κεφαλιά του Γεντβάι.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Ντε Μάρκο έκανε ένα σκληρό φάουλ χωρίς λόγο στον Τετέι και άφησε τον Πανσερραϊκό με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά του αγώνα
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δείχνουν ότι περιμένουν το σφύριγμα της λήξης στο παγωμένο ΟΑΚΑ
Ο Καρέλης σκόραρε από κοντά κόντρα στην παλιά του ομάδα, αλλά υπήρχε οφσάιντ στη φάση, όπως επιβεβαίωσε και το VAR
Ο Ιβάν φαίνεται να πατάει τον Τουμπά και όχι το... ανάποδο!
Ένα μαρκάρισμα του Τουμπά μέσα στην περιοχή, έφερε νέο πέναλτι στο ματς από τον διαιτητή, αυτή τη φορά υπέρ του Πανσερραϊκού
Από το κόρνερ, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης του είπε και πάλι "όχι"
Εξαιρετικό γύρισμα και σουτ του Τετέι, με τον Τσομπανίδη να αποκρούει σε κόρνερ
Ωραία σέντρα του Πελίστρι από δεξιά, με τον Τετέι να παίρνει αμαρκάριστος την κεφαλιά με... ψαράκι, αλλά να αστοχεί από κοντά
Κίτρινη κάρτα στον Γεντβάι για αγκωνιά σε αντίπαλο
Ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο πέναλτι στις δύο πρώτες του φάσεις στο ματς και "καθάρισε" τον Πανσερραϊκό με γκολ των Τζούρισιτς και Ζαρουρί, πριν κάνει και το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, με κξεφαλιά του Γεντβάι.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Γεντβάι σκοράρει μάλιστα για δεύτερη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό, αφού είχε πετύχει και ένα φοβερό "ψαλιδάκι" στις Σέρρες
Από κόρνερ με πάσα και σέντρα του Ζαρουρί, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και σκόραρε από κοντά για το 3-0 στο ματς
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει τον έλεγχο του αγώνα, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει πάντως μέτρα στο γήπεδο και τους "πράσινους" να ψάχνουν περισσότερο τους κενούς χώρους.
Ωραίος συνδυασμός των Τετέι, Τζούρισιτς και Πελίστρι, με τον τελευταίο να κάνει όμως αδύναμο πλασέ από τα όρια της περιοχής
Υπάρχει σίγουρα επαφή στην περιοχή, αλλά εξετάζεται προφανώς ποιος χτύπησε ποιον, καθώς στη φάση ήταν και ο Τζόρουσιτς
Ο διαιτητής έδειξε ξανά την άσπρη βούλα, για μαρκάρισμα στον Καλάμπρια
Ο Ομεονγκά πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Απέκρουσε αρχικά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, αλλά ο Τζούρισιτς πήρε το... ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς
Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, υπήρξε ένα τράβηγμα στον Τουμπά στην περιοχή του Πανσερραϊκού και ο διαιτητής θα δείξει πέναλτι με τη βοήθεια του VAR
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Στον πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, χάρη στα γκολ των Ζαρουρί (40'), Γεντβάι (60') και Μπακασέτα (69').
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, υπήρξε ένα μπλακ άουτ με τα φώτα στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα
Πολύ το κρύο στο ΟΑΚΑ, με ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες για τον Παναθηναϊκό
Παναθηναϊκός: Τσάβες, Γείτονας, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος
Πανσερρραϊκός: Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Μασκανάκης, Ουαγκέ, Δοϊρανλής, Αρμουγκόμ, Τόλιος και Καρέλης
Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Νούνελι, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν
Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τετέι
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αλλά έχει και επιστροφές, με τον Πελίστρι να ξεκινάει βασικός στο ματς, όπως και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ανδρέας Τετέι
Η αναμέτρηση διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, εξαιτίας της αλλαγής χλοοτάπητας στη Λεωφόρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός στη 16η αγωνιστική της Super League