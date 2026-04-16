Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3: «Παρέλαση» των Γερμανών και στη ρεβάνς, για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League

Με συνολικό σκορ 6-1 πέρασαν στην 4άδα οι Γερμανοί
Ο Σουζούκι πανηγυρίζει στο Θέλτα - Φράιμπουργκ / REUTERS/Miguel Vidal

Η Φράιμπουργκ “διέλυσε” τη Θέλτα και στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στα προημιτελικά του Europa League και επικρατώντας με 3-1 στη ρεβάνς της Ισπανίας, έφθασε σε ένα απίθανο 6-1 ως συνολικό σκορ.

Μετά το 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, η Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και στο Βίγκο, με τον Ματάνοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 35′ και τον Σουζούκι να “καθαρίζει” το ματς με δύο προσωπικά τέρματα, πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν το τελικό σκορ, αφού ο Σβέντμπεργκ πέτυχε το γκολ της τιμής για τους Ισπανούς.

Η γερμανική ομάδα τσέκαρε έτσι το “εισιτήριό” της για τα ημιτελικά του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ρεάλ Μπέτις – Μπράγκα (1-1 το πρώτο ματς στην Πορτογαλία.)

Η Φράιμπουργκ είναι πλέον δυνατό φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

