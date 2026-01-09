Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός: Εκτίουν ποινή μίας αγωνιστικής οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Τάσος Μπακασέτας και Παύλος Παντελίδης για τους «πράσινους»

Αρκετά προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της 16ης αγωνιστικής της Super League
Ο Μπακασέτας με τον Μπράουν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Μπακασέτας με τον Μπράουν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην επανέναρξη της Super League, έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες, αφού πέραν των τραυματιών, είναι τιμωρημένοι οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Τάσος Μπακασέτας και Παύλος Παντελίδης.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής στο Παναθηναϊκός – Πανσεραϊκός, την ώρα που οι “πράσινοι” έχουν εκτός με τραυματισμούς τους Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλο.

Τρεις τιμωρημένους θα έχει πάντως και η ομάδα των Σερρών στο ΟΑΚΑ, αφού έχουν δηλωθεί να “διαγράψουν” τις ποινές του κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι Μάρας, Καλίνιν και Τιναλίνι. 

