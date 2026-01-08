Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός: Η Super League ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ

Λόγω αλλαγής χλοοτάπητα στη Λεωφόρο η αναμέτρηση της Super League θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει από χθες (07/01/26) ότι θα αλλάξει η έδρα του αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό και η Super League το ανακοίνωσε επίσημα.

Την Κυριακή (11/01/26, 21:00) ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Super League και η αναμέτρηση αντί για τη Λεωφόρο θα γίνει στο ΟΑΚΑ εξαιτίας της αλλαγής του χλοοτάπητα στο ιστορικό γήπεδο των πρασίνων.

Το πρωί της Τετάρτης (07/01/26) ξεκίνησαν οι εργασίες για την αλλαγή του χλοοτάπητα στη Λεωφόρο και αυτό οδήγησε στην αλλαγή της έδρας του αγώνα της ομάδας του Μπενίτεθ.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α. (αντί για το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»), την Κυριακή 11/01/26 στις 21:00».

