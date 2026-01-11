Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός: Να επιστρέψει στις νίκες ψάχνει η ομάδα του Ραφα Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League και καλείται να πάρει τη νίκη για να μην χάσει την επαφή από την τέταρτη θέση.

Ο Τετέι αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που ο Μπενίτεθ έχει αρκετές επιστροφές στην αποστολή του.

Οι Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι και Γιώργος Κυριακόπουλος ξεπέρασαν τους τραυματισμούς του και τέθηκαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή, που συμπεριέλαβε επίσης τους νεοαποκτηθέντες Τετέι, Τσάβες και Κοντούρη στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Οι Μπακασέτας, Παντελίδης και Πάλμερ – Μπράουν είναι εκτός λόγω καρτών και δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς.

Για τους φιλοξενούμενος εκτός αποστολής έμειναν οι Τιναλίνι, Κάλινιν, Γεωργιάδης λόγω τιμωρίας και οι Γκαλβάν, Μπανζάκι, Γκριν και Ρουμάντσεφ εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού.

Οι Φαλέ, Γκιγιομέ, Παπαδημητρίου, Δημητριάδης και Μάρας αποχώρησαν από τους Σερραίους, ενώ ο Μπατίστ δόθηκε δανεικός στη Νίκη Βόλου.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Κατοίκος με βοηθούς τους Τσολακίδη και Δέλλιο. Στο VAR θα είναι ο Φωτιάς με βοηθό τον Αντωνίου.