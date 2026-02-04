Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Γιακουμάκης έδωσε τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

“Χλωμό” ντέρμπι στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σε ότι μπορεί να “χτυπήσει” το δικέφαλο’ και οι Θεσσαλονικείς πήραν τη νίκη (0-1) με τον Γιακουμάκη να περνάει στο ματς, να κερδίσει πέναλτι στην πρώτη του επαφή με την μπάλα και να σκοράρει, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του, προς τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. “Χαζό” πέναλτι από τον Καλάμπρια.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν στο ματς ένα καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με το “τριφύλλι” να προσπαθεί να βρει τον Τετέι με μακρινές μπαλιές και το “δικέφαλο του Βορρά” να κυκλοφορεί την μπάλα και να πατάει καλύτερα. Στο 10 οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν το γκολ. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Τάισον, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί, όμως ο Γέντβαϊ έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή!

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πάει σε σετ παιχνίδι, αλλά ο ΠΑΟΚ μάρκαρε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στο 26′ ο “δικέφαλος του Βορρά” βγήκε ξανά γρήγορα στην επίθεση (είχε εντυπωσιακές μεταβάσεις), ο Πέλκας έπαιξε κάθετα για τον Μύθου, ο οποίος όμως βγήκε πλάγια και το σκάψιμο που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός “ξύπνησε”, Ζαρουρί και Αντίνο πήραν προσπάθειες (ανέβηκαν και οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος), ενώ ο Τετέι συνέχισε να ταλαιπωρεί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, στο 30′ έπιασε ένα δυνατό σουτ και ανάγκασε τον Τσιφτσή να κάνει μια καλή επέμβαση. Αμυντικά, οι γηπεδούχοι είχαν πρόβλημα με τον Γεντβάι, με τον Ζίβκοβιτς να πέφτει πολλές φορές πάνω στην περιοχή εποπτείας του. Το ματς δεν κατάφερε να γίνει… όμορφο, από τα λάθη των δυο πλευρών.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ ανέβασε και πάλι ρυθμούς και στο 44′ άγγιξε και πάλι το γκολ. Ο Πέλκας απέφυγε εκπληκτικά τον Γέντβαϊ, βγήκε απέναντι στον Λαφόν -που έβγαινε- τον πλάσαρε, αλλά ο πορτιέρε του Παναθηναϊκού μπλόκαρε σχεδόν όρθιος!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο μέρος, με τον Μπενίτεθ να περνάει τον Σφιντέρσκι στη θέση του Τσέριν και τον Τετέι να χάνει κορυφαία ευκαιρία για να σκοράρει. Από μπαλιά του Λαφόν, ο Έλληνας φορ “ξεφορτώθηκε” τον Μιχαηλίδη, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κετζιόρα, ο Αντίνο πήγε να μπει στη φάση, αλλά βρέθηκε στο έδαφος, ο Τετέι ανέκτησε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ

Ο Λουτσέσκου επέλεξε να ανανεώσει τον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά, βάζοντας Γιακουμάκη και Χατσίδη στις θέσεις των Μύθου και Πέλκα. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να κερδίσει πέναλτι και στη συνέχεια να σκοράρει.

Σε διεκδίκηση της μπάλας στο 65′, ο Γιακουμάκης πρόλαβε και την βρήκε με το κεφάλι, με τον Καλάμπρια να τον βρίσκει με το πόδι στο στήθος. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο φορ του ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στο κέντρο και στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 0-1..

Ο Μπενίτεθ προχώρησε και αυτός σε αλλαγές (Κάτρης αντί Κοντούρη και Παντελίδης αντί Ζαρουρί) και στο 72΄είδε την ομάδα του να πλησιάζει στην ισοφάριση. Ο Αντίνο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Τετέι με ανάποδη κεφαλιά προσπάθησε να νικήσει τον Τσιφτσή, αλλά με σπουδαία επέμβαση ο πορτιέρε του ΠΑΟΚ κράτησε με το ένα χέρι το 0-1.

Βλέποντας τον Παναθηναϊκό να γίνεται πιο επιθετικός, ο Λουτσέσκου πέρασε στο 79′ τον Καμαρά στη θέση του Τάισον, “δένοντας” καλύτερα την ομάδα του στο χώρο του κέντρου. Απ’ τη μεριά του, ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο, αλλά οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε άλλο φάση, με το ματς να μένει στο 0-1.

