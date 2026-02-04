Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο δυο ομάδες βρίσκονται στα playoffs του Europa League και δίνουν «μάχη» για μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Betsson
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.

20:27 | 04.02.2026
20:26 | 04.02.2026
Με μπλούζα με τη λέξη «Αθάνατοι» και τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή του στη Ρουμανία οι δύο ομάδες
20:21 | 04.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο
20:20 | 04.02.2026

Ο Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς οι Σισοκό, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Ντέσερς και Τουμπά απουσιάζουν

20:19 | 04.02.2026
20:18 | 04.02.2026
Στον ημιτελικό ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 1-1 και όλα θα κριθούν στο γήπεδο των Βοιωτών
20:18 | 04.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου

20:17 | 04.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

20:16 | 04.02.2026

Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια θέλει τη νίκη που θα τουθ δώσει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο Δικέφαλος είναι μέσα σε όλους τους φετινούς του στόχους, καθώς συνεχίζει στην Ευρώπη και είναι και διεκδικητής της Super League

20:13 | 04.02.2026

Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την κατάκτηση του Κυπέλλου, προκειμένου να σώσει τη χρονιά και να εξασφαλίσει ένα από τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια για την νέα σεζόν

20:12 | 04.02.2026
Στη Λεωφόρο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες με φόντο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης
20:12 | 04.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

