Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.
Ο Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς οι Σισοκό, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Ντέσερς και Τουμπά απουσιάζουν
Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου
Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.
Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια θέλει τη νίκη που θα τουθ δώσει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο Δικέφαλος είναι μέσα σε όλους τους φετινούς του στόχους, καθώς συνεχίζει στην Ευρώπη και είναι και διεκδικητής της Super League
Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την κατάκτηση του Κυπέλλου, προκειμένου να σώσει τη χρονιά και να εξασφαλίσει ένα από τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια για την νέα σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.