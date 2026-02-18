Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Οι πράσινοι διέλυσαν τους Θεσσαλονικείς και έκλεισαν ραντεβού με τον Ηρακλή στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, ισοπεδώνοντας τους Θεσσαλονικείς με 101-71. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή το βράδυ της Πέμπτης (19/2/2026, 20:00).

Μετά τη σοκαριστική ήττα από τον Κολοσσό στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός ήθελε να ξεσπάσει κάπου και το έκανε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Δικέφαλο του Βορρά από το ξεκίνημα.

Κορυφαίος για τους πράσινους ήταν ο Ρίσον Χολμς, ο οποίος έκανε πάρτι κάτω από τα καλάθια με 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και δεν χρειάστηκε ούτε λίγα δευτερόλεπτα για να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα, σημειώνοντας 16 πόντους σε 16 λεπτά.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Ταϊρί με 16 πόντους.

Ο αγώνας

Το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι πήγε στους Θεσσαλονικείς που έφτασαν ως το +3 (2-5 στο 2’20’’, 4-7 στο 4’) με τους «πράσινους» να ανεβάζουν σιγά σιγά στροφές. Το 7-9 (4’10’’) από τα χέρια του Μπριν έγινε 14-9 (5’10’’) από τα χέρια των Γκραντ, Χολμς και Οσμάν με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες ως το +10 και το 26-16 (8’25’’) που γράφτηκε από τα 6μ75 και τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Ναν τον μιμήθηκε για το 31-18 (9’30’’) και το «τριφύλλι» να ρίχνει στο παρκέ για πρώτη φορά και τον Χέις Ντέιβις για το 36-23 (12’). Ο Τολιόπουλος ακολούθησε στην επιθετική σκυταλοδρομία (38-23 (12’45’’) με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Χολμς να οδηγούν για πρώτη φορά στο +20 (45-25, 15’25”). Ο Τσεντί Οσμάν έγραψε το 54-30 (19′) και το 57-32 (19’20”).

Ο Ερνανγκόμεθ ήταν αυτός που οδήγησε στο +30 (64-34, 23’20”) με τους “πράσινους” να συνεχίζουν ως την γραμμή τερματισμού και το τελικό 101-71, το οποίο τους έδωσε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Οσμάν 10 (1), Χολμς 21, Σλούκας 2, Χέιζ Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1).

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 14, Μέλβιν 4, Ταϊρί 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούι 1, Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3.