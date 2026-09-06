Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1 τελικό: Εντυπωσιακή νίκη του τριφυλλιού στο ΟΑΚΑ

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Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μπαταούλα

Από κόρνερ ξεκίνησαν όλα με τον ΠΑΟΚ να μπορεί να παραπονιέται για πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν