Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1 τελικό: Εντυπωσιακή νίκη του τριφυλλιού στο ΟΑΚΑ

Super League 3η αγωνιστική
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Τελικό σκορ
Ο Ντέσερς κόντρα στον ΠΑΟΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έκανε το 2 στα 2 στη φετινή Super League.
23:29 | 06.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:26 | 06.09.2026
Τέλος στο ντέρμπι, νίκη με 3-1 για τον Παναθηναϊκό
23:25 | 06.09.2026
90+4
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκροτεί τον Γιαννούλη κατά την αποχώρησή του με φορείο
23:24 | 06.09.2026
90+3
Ο Γιαννούλης στο έδαφος, θα αποχωρήσει με φορείο
23:18 | 06.09.2026
90+2
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς, 3-1 το σκορ
Ο Κένι βρήκε τον Σέρβο και αυτός με άδειο τέρμα μείωσε σε 3-1
23:09 | 06.09.2026
88'
Χαμένη ευκαιρία του Ουναΐ, ο Παβλένκα είπε όχι στον Μαροκινό
23:08 | 06.09.2026
78'
Ο ΠΑΟΚ είναι πιο απειλητικός στα τελευταία λεπτά μετά την αποβολή του Ντέσερς
22:59 | 06.09.2026
69'
Ο Νιγηριανός αποβάλλεται για χαζό χτύπημα στον Μιχαηλίδη
22:58 | 06.09.2026
69'
Στο VAR ο Τσβάιερ για κόκκινη στον Ντέσερς
22:58 | 06.09.2026
68'
Ο Ουναΐ αντικατέστησε τον Τετέι
Και οι δύο αποθεώθηκαν
22:53 | 06.09.2026
67'
Νέα μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα
Ο Λούζα βρήκε τον Ντέσερς και ο Νιγηριανός σούταρε με τη μία με τον Τσέχο να αποκρούει αποτελεσματικά
22:52 | 06.09.2026
63'
Τρομερή απόκρουση του Παβλένκα σε πλασέ του Λιβάι Γκαρσία
22:50 | 06.09.2026
62'
Χαμένη ευκαιρία με τον Κάνγκουα
Ο Τετέι βρήκε τον Κάνγκουα και αυτός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παβλένκα
22:43 | 06.09.2026
53'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με κεφαλιά του Τετέι, 3-0 το σκορ
Ο Κάνγκουα έκανε μία τρομερή σέντρα ακριβείας στον Τετέι και αυτός με καρφωτή κεφαλιά έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη του Παναθηναϊκού
22:36 | 06.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:18 | 06.09.2026
45+2
Ο Ταμπόρδα έχασε το πέναλτι - Ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά
Ημίχρονο στην αναμέτρηση
22:17 | 06.09.2026
45+1
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
Ο Μπαταούλας σταμάτησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ
22:16 | 06.09.2026
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:07 | 06.09.2026
39'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέα Τετέι, 2-0 το σκορ
Ο επιθετικός του τριφυλλιού έκανε υπέροχη ενέργεια μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με δυνατό τελείωμα με το δεξί έκανε το 2-0 στο ΟΑΚΑ
22:06 | 06.09.2026
36'
Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ
22:02 | 06.09.2026
34'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μπαταούλα
Από κόρνερ ξεκίνησαν όλα με τον ΠΑΟΚ να μπορεί να παραπονιέται για πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν
21:54 | 06.09.2026
30'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα, 1-0 το σκορ
Ο Κυριακόπουλος έκανε σέντρα ακριβείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και πανηγύρισε έξαλλα
21:51 | 06.09.2026
23'
Ο ΠΑΟΚ παρότι παίζει με δέκα παίκτες δεν έχει κλειστεί στην περιοχή του και προσπαθεί να απειλήσει
21:48 | 06.09.2026
18'
Ο Μπαταούλας στη θέση του Πέλκα για να καλύψει το κενό του Ελουστόντο
21:43 | 06.09.2026
15'
Κόκκινη κάρτα στον Ελουστόντο
Ο Τετέι τον πέρασε και ο Ισπανός τον σταμάτησε όντας ο τελευταίος πάικτης της άμυνας του ΠΑΟΚ
21:41 | 06.09.2026
12'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ταμπόρδα έκανε υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό και ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να πηγαίνει πάνω στον Παβλένκα που απέκρουσε αποτελεσματικά
21:32 | 06.09.2026
10'
Χωρίς μεγάλη στιγμή το ντέρμπι μέχρι στιγμής
Οι δύο ομάδες ψάχνουν χώρους στις αντίπαλες άμυνες
21:32 | 06.09.2026
2'
Πτώση του Γκαρσία στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν είδε παράβαση σωστά ο Τσβάιερ
21:28 | 06.09.2026
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο ΟΑΚΑ για να δει τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ
21:28 | 06.09.2026
Ο elite Φέλιξ Τσβάιερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης
21:22 | 06.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:21 | 06.09.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα ματς ενάντια στο Λεβαδειακό και έχει κερδίσει 2-0 εκτός έδρας
Το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τη Κηφισιά θα το δώσει την Πέμπτη (10/09/26, 21:00)
21:18 | 06.09.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με νίκες έναντι του Λεβαδειακού και του Ατρομήτου
21:18 | 06.09.2026
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Τάισον, Χατσίδης, Μύθου
21:18 | 06.09.2026
Οι αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσερς, Ραστόντερ
21:18 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ
21:17 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι
21:16 | 06.09.2026
Ο Ουναΐ θα είναι στον πάγκο των πρασίνων και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τους πράσινους
20:54 | 06.09.2026
Οι πράσινοι φιλοξενούν τους Θεσσαλονικείς σε ένα αμφίρροπο ματς με τους δύο να κυνηγούν το τρίποντο
20:54 | 06.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ
20:54 | 06.09.2026
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