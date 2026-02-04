Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου και τη λέξη «Αθάνατοι» οι ποδοσφαιριστές

Πριν την έναρξη του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό με μία μπλούζα που έγραφε τα ονόματα των οπαδών του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η λέξη «Αθάνατοι» ήταν γραμμένη στην μπλούζα που φορούσαν οι ποδοσφαιστές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς οι παίκτες «έγιναν ένα» και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών.

Στις κερκίδες του γηπέδου οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν σηκώσει και πανό που έγραφε «Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ».

Ο Ζίφκοβιτς έδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Μπακασέτα για τα 118 χρόνια του Παναθηναϊκού.