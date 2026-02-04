Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου και τη λέξη «Αθάνατοι» οι ποδοσφαιριστές

Στη Λεωφόρο υπήρχε και πανό που έγραφε «Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ»
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με τα μπλουζάκια για τους αδικοχαμένους οπαδούς/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Πριν την έναρξη του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό με μία μπλούζα που έγραφε τα ονόματα των οπαδών του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η λέξη «Αθάνατοι» ήταν γραμμένη στην μπλούζα που φορούσαν οι ποδοσφαιστές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς οι παίκτες «έγιναν ένα» και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών.

 

Το πανό στις κερκίδες της Λεωφόρου για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το πανό στις κερκίδες της Λεωφόρου για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Στις κερκίδες του γηπέδου οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν σηκώσει και πανό που έγραφε «Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ».

Ο Ζίφκοβιτς έδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Μπακασέτα για τα 118 χρόνια του Παναθηναϊκού. 

Αθλητικά
