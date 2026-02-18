Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ

Μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου επί του Άρη και του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ, συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, με το Ηρακλής – Μύκονος Betsson και το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μία δύσκολη περίοδο, μετά τις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και τη “σφαλιάρα” από τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL, αλλά έχει μπροστά του ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τη φετινή σεζόν και ηττήθηκε δύσκολα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την GBL, με 74-69, στη Θεσσαλονίκη.

Οι “πράσινοι” θα εμφανιστούν πάντως ενισχυμένοι στην Κρήτη, αφού ο Κέντρικ Ναν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και ντεμπούτο αναμένεται να κάνει το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Τόμας Ντίμσα είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει o Γιούρι Ζντοβτς, αφού ο Λιθουανός γκαρντ έχασε τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τη “μάχη” με τον Παναθηναϊκό.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson ΕΡΤ2

20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός ΕΡΤ2

20:00 Ηρακλής/Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 — Τελικός

20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 ΕΡΤ2